Owlcat Games zeigt neues Gameplay bei IGN Live

Owlcat Games hat bei IGN Live neues Gameplay zu drei aktuellen Projekten gezeigt. Im Mittelpunkt standen die Beta von Warhammer 40,000: Dark Heresy, der dritte DLC für Rogue Trader und ein weiterer Blick auf The Expanse: Osiris Reborn.

Owlcat Games hat im Rahmen von IGN Live mehrere neue Gameplay-Einblicke veröffentlicht. Gezeigt wurden Szenen aus Warhammer 40,000: Dark Heresy, dem kommenden CRPG rund um die Inquisition, neues Material zum dritten DLC von Warhammer 40,000: Rogue Trader sowie Gameplay aus der Closed Beta von The Expanse: Osiris Reborn.

Für Warhammer 40,000: Dark Heresy steht seit Kurzem eine Beta für Founder auf Steam zur Verfügung. Gegenüber der Alpha soll sie zusätzliche Inhalte bieten, darunter neue Begleiter, einen weiteren Fall und die Möglichkeit, die Türme von Scintilla zu erkunden. Erstmals können Spielerinnen und Spieler außerdem den Character-Creator ausprobieren und einen eigenen Akoluthen erstellen.

Warhammer 40,000: Rogue Trader erhält am 11. Juni 2026 den dritten DLC The Infinite Museion. Owlcat hatte den Termin bereits im Rahmen von Warhammer Skulls 2026 bestätigt. Die Erweiterung führt unter anderem Trazyn den Unendlichen, Eogunn Februs und ein neues Augmentations-System ein, das im aktuellen Trailer anhand des Kampfsystems gezeigt wird.

Auch zu The Expanse: Osiris Reborn wurde neues Gameplay gezeigt. Das Material stammt aus der Closed Beta, die laut Owlcat seit April 2026 verfügbar ist. Zugang erhalten Käuferinnen und Käufer von Miller’s Pack oder der Collector’s Edition über die offizielle Website; die Beta soll bis zum Launch geöffnet bleiben.

Weitere Informationen zu The Expanse: Osiris Reborn, Warhammer 40,000: Dark Heresy, dem vierten DLC von Warhammer 40,000: Rogue Trader sowie weiteren Publishing-Titeln von Owlcat Games sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Konkrete neue Release-Termine wurden in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt.

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