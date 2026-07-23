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Wiener Entwickler veröffentlicht Arcade-Spiel Orbit Switch für Android

von Hannes Linsbauer0

Der Wiener Entwickler Martin Wetzel hat das Arcade-Spiel Orbit Switch für Android veröffentlicht. Der kostenpflichtige Titel setzt auf kurze Levels, eine One-Tap-Steuerung und insgesamt 100 Aufgaben, die auf zehn Galaxien verteilt sind.

Bei Orbit Switch steuern Spieler ein Raumschiff entlang verschiedener orbitaler Bahnen. Mit einem Fingertipp wechselt das Schiff die Flugbahn, um Energiezellen einzusammeln, Hindernissen auszuweichen und die jeweiligen Levelziele zu erreichen.

100 Levels und unterschiedliche Umlaufbahnen

Die insgesamt 100 Levels führen schrittweise unterschiedliche Bahnformen, Kreuzungen, Resonanz-Tore, Power-ups und Schutzschilde ein. Für jedes abgeschlossene Level können Bronze-, Silber- oder Goldwertungen erreicht werden. Zusätzlich lassen sich weitere Galaxien, Raumschiffe und Musik-Playlists freischalten.

Die Steuerung beschränkt sich auf einen einzelnen Fingertipp und ist damit auf kurze Spielrunden ausgelegt. Nach Angaben des Entwicklers enthält die Android-Version keine Werbung und erfordert kein Benutzerkonto. Der Google-Play-Eintrag weist allerdings In-App-Käufe aus. Welche Inhalte darüber angeboten werden, wird dort derzeit nicht näher aufgeschlüsselt.

Orbit-Switch_Screenshot

Ab sofort für Android erhältlich

Orbit Switch wurde vom unabhängigen Wiener Entwickler Martin Wetzel entwickelt und ist ab sofort über Google Play für Android erhältlich.

Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Orbit Switch.

Fakten zu Orbit Switch

  • Plattform: Android
  • Genre: Arcade
  • Entwickler: Martin Wetzel
  • Umfang: 100 Levels in zehn Galaxien
  • Steuerung: One-Tap
  • Werbung: keine
  • Altersfreigabe: PEGI 3
  • Vertrieb: Google Play
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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