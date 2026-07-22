Die Gilde – Europa 1410: Überarbeitete Demo erhält Tutorial-Stadt

Die Demo von Die Gilde – Europa 1410 wurde um ein neues Tutorial erweitert. Als Schauplatz dient Landsfort Herle, eine kompakte mittelalterliche Stadt, die neuen Spielerinnen und Spielern den Einstieg in die Spielmechaniken erleichtern soll.

Der ursprünglich für den 16. Juli 2026 geplante Early-Access-Start von Die Gilde – Europa 1410 wurde nach Rückmeldungen aus der Community verschoben. Entwickler Ashborne Games und Publisher THQ Nordic wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Der Early Access ist derzeit für September 2026 vorgesehen, ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt.

Historischer Schauplatz für das neue Tutorial

Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein ausführlicheres Tutorial. Dieses spielt in Landsfort Herle, dessen Gestaltung auf einem historischen Ort im heutigen Heerlen in den Niederlanden basiert. Die überschaubare Karte soll neuen Spielerinnen und Spielern einen kontrollierten Einstieg in Handel, Handwerk und die weiteren Systeme des Spiels ermöglichen.

Die überarbeitete Demo auf Steam ist ab sofort verfügbar. Eine Übersicht der Änderungen stellt THQ Nordic im Steam-Changelog bereit. Zudem können Interessierte den aktuellen Trailer ansehen, Die Gilde – Europa 1410 auf die Steam-Wunschliste setzen oder die offizielle Webseite besuchen.

Fakten zu Die Gilde – Europa 1410