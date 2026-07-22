Frostrail: Closed Beta startet am 31. August

Der Koop-Survival-Shooter Frostrail geht am 31. August 2026 in eine geschlossene Beta. Interessierte können sich ab sofort über Steam für den Test anmelden. Der Early-Access-Start ist weiterhin für das vierte Quartal 2026 geplant.

Entwickler FakeFish und Publisher Shiro Unlimited haben den Termin für die nächste Closed Beta von Frostrail bekannt gegeben. Der geschlossene Test beginnt demnach am 31. August 2026. Eine Anmeldung ist über die Steam-Seite von Frostrail möglich. Ob alle registrierten Spieler einen Zugang erhalten, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Ein Zug als mobile Basis

In Frostrail erkunden Spieler allein oder mit bis zu drei weiteren Teilnehmern eine von einem dauerhaften Schneesturm geprägte postapokalyptische Welt. Als mobile Basis dient eine dampfbetriebene Lokomotive, mit der die Gruppe zwischen verlassenen Siedlungen, Bergbauanlagen und unterirdischen Bunkern reist.

Während der Erkundung müssen Nahrung, Baumaterialien, Waffen und weitere Ressourcen gesammelt werden. Gleichzeitig stellen feindliche Kreaturen sowie die winterlichen Bedingungen eine Gefahr dar. Die gesammelten Materialien lassen sich anschließend für neue Ausrüstung, Verteidigungsanlagen und Verbesserungen des Zuges verwenden.

Early Access für das vierte Quartal geplant

Laut FakeFish hat Frostrail seit seiner Vorstellung annähernd 500.000 Einträge auf den Steam-Wunschlisten erreicht. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Zahl nicht, da Steam keine öffentlichen Wunschlistenzahlen ausweist.

Der Start in den Steam Early Access ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Steam bestätigt derzeit FakeFish als Entwickler, Shiro Unlimited als Publisher sowie Einzelspieler und Online-Koop. Die Store-Seite führt aktuell sieben unterstützte Sprachen an, darunter Deutsch. Polnisch wird dort entgegen der Pressemitteilung derzeit nicht aufgelistet.

Fakten zu Frostrail