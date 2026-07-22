Bandai Namco bringt drei spielbare Titel zur gamescom 2026

Bandai Namco hat sein Line-up für die gamescom 2026 bekannt gegeben. Am Stand des Publishers können Besucherinnen und Besucher erstmals Ace Combat 8: Wings of Theve, Dragon Ball Xenoverse 3 und The Blood of Dawnwalker ausprobieren.

Die drei Spiele werden in der Entertainment Area am Bandai-Namco-Stand in Halle 6.1, Stand A20/B021, spielbar sein. Die gamescom findet 2026 vom 26. bis 30. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt.

Europäische Premiere für Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 kann auf der Messe erstmals in Europa angespielt werden. Das Action-Rollenspiel lässt Spielende einen eigenen Charakter erstellen und eine bislang nicht erkundete Welt bereisen, die auf Ideen von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama basiert.

Die Veröffentlichung ist für 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC vorgesehen. Einen konkreten Erscheinungstermin hat Bandai Namco bislang nicht genannt. Weitere Informationen bietet die offizielle Spieleseite.

Erstmals öffentlich spielbar: The Blood of Dawnwalker

Bei The Blood of Dawnwalker handelt es sich laut Bandai Namco um die weltweit erste öffentlich zugängliche Anspielmöglichkeit. Das Open-World-Action-Rollenspiel von Rebel Wolves spielt in einer düsteren Fantasywelt des 14. Jahrhunderts.

Im Mittelpunkt steht Coen, der nach seiner Verwandlung in einen sogenannten Dawnwalker zwischen menschlicher und vampirischer Existenz lebt. Entscheidungen und unterlassene Handlungen sollen beeinflussen, wie sein Versuch verläuft, seine Familie aus der Gewalt des Vampirfürsten Brencis zu befreien.

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Details zum Spiel sind auf der offiziellen Produktseite zu finden.

Ace Combat 8: Wings of Theve feiert Hands-on-Premiere

Auch Ace Combat 8: Wings of Theve wird auf der gamescom erstmals öffentlich spielbar sein. In der Kampagne übernehmen Spielende die Rolle eines Piloten, der für die Rückeroberung seiner Heimat kämpft. Entwickelt wird der neue Teil der Flug-Action-Reihe von Bandai Namco Aces beziehungsweise Project Aces.

Die Veröffentlichung ist für den 2. Oktober 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Spieleseite bereit.

gamescom 2026 im Überblick