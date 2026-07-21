Firefighters Code Red: Feuerwehrsimulation für PC und Konsole angekündigt

Aerosoft und Chronos North haben mit Firefighters Code Red eine neue Feuerwehrsimulation angekündigt. Das Spiel bietet mehr als 30 Einsatzorte, dynamisch verlaufende Brände sowie Einzelspieler- und plattformübergreifende Koop-Einsätze.

In Firefighters Code Red übernehmen Spielerinnen und Spieler unterschiedliche Feuerwehreinsätze in einem von Nordamerika inspirierten Szenario. Zu den möglichen Einsatzlagen gehören brennende Wohnhäuser, verrauchte Gebäude, instabile Strukturen und kleinere Flächenbrände.

Dynamische Brände und unterschiedliche Gefahren

Ein zentraler Bestandteil soll die dynamische Brandsimulation sein. Feuer kann sich innerhalb und außerhalb von Gebäuden ausbreiten, während Rauch, zunehmende Hitze und einstürzende Bauteile die Einsatzbedingungen verändern.

Auch Rauchgasdurchzündungen, Fettbrände, elektrische Geräte und Chemikalien sollen berücksichtigt werden. Je nach Brandursache müssen daher unterschiedliche Löschmittel und Werkzeuge eingesetzt werden.

Plattformübergreifender Koop für bis zu vier Personen

Die Einsätze können allein oder im plattformübergreifenden Koop-Modus absolviert werden. Im Mehrspielermodus teilen sich die Beteiligten Aufgaben wie Brandbekämpfung, Personensuche, Rettung und das Öffnen versperrter Zugänge. Die offiziellen Konsolen-Store-Einträge nennen Online-Koop für bis zu vier Personen.

Insgesamt sind mehr als 30 unterschiedliche Einsatzorte vorgesehen. Zufällig platzierte Opfer, wechselnde Brandherde und blockierte Fluchtwege sollen dafür sorgen, dass wiederholte Einsätze unterschiedlich verlaufen.

Zur Ausrüstung gehören Feuerwehrfahrzeuge, Schläuche, Feuerlöscher sowie Werkzeuge für Rettung und gewaltsamen Zugang.

Veröffentlichungstermin noch offen

Firefighters Code Red erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis haben Aerosoft und Chronos North bislang nicht genannt.

Das Spiel kann bereits im PlayStation Store und im Xbox Store zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Fakten zu Firefighters Code Red