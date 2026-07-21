gamescom 2026: Verfügbare Ausstellungsfläche vollständig ausgebucht

Die gamescom meldet für 2026 eine vollständig ausgebuchte Ausstellungsfläche. Neben weiteren bestätigten Unternehmen kündigten die Veranstalter neue Community-Formate, eine erweiterte Indie-Show und erste Programmpunkte für die Opening Night Live an.

Die für die gamescom 2026 verfügbare Ausstellungsfläche ist nach Angaben der Koelnmesse und des Branchenverbands game erstmals vollständig ausgebucht. Nachdem die Fläche bereits 2025 erweitert worden war, prüfen die Veranstalter deshalb weitere Wachstumsmöglichkeiten für das Jahr 2027.

Zu den neu bestätigten Ausstellern zählen Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC und Tencent Games. Zuvor hatten unter anderem Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Electronic Arts, HoYoverse, Krafton, NetEase, Nintendo, Sega, Ubisoft und Xbox ihre Teilnahme angekündigt.

Opening Night Live am 25. August

Die gamescom Opening Night Live findet am 25. August 2026 statt und wird erneut von Geoff Keighley moderiert. Als Co-Host ist Eefje „sjokz“ Depoortere angekündigt. Der Livestream beginnt laut offizieller Veranstaltungsseite um 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Zu den bislang genannten Inhalten gehören Neuigkeiten zu den für 2027 geplanten Titeln Metro 2039 und The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past. CD Projekt Red will die Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt anschließend auch im Rahmen geführter Präsentationen auf dem Messegelände zeigen. Eine spielbare Version wurde nicht angekündigt.

Darüber hinaus wird die gamescom awesome indies show gemeinsam mit IGN weiterentwickelt. Das Livestream-Format soll unabhängigen Studios eine zusätzliche Präsentationsfläche bieten.

Games Done Quick erstmals auf der gamescom

Mit gamescom GDQ ist 2026 erstmals ein Games-Done-Quick-Format auf der Messe geplant. Von Freitag bis Sonntag sollen auf einer eigenen Bühne täglich knapp zehn Stunden Speedrun-Programm stattfinden. Die Übertragungen werden zusätzlich über die Kanäle von Games Done Quick gezeigt. Im Rahmen der Veranstaltung sollen Spenden für die Initiative „Gaming for Democracy“ gesammelt werden.

Die gamescom event arena wird an vier Messetagen zur sogenannten Social Stage. Dort sind unter anderem der gamescom Cosplay Contest, PietSmiet und Loot für die Welt vorgesehen. Das Cosplay Village kehrt ebenfalls zurück; laut Veranstalter wurden dafür die Kostümregeln gemeinsam mit Vertretern aus Branche und Community überarbeitet.

Auch der digitale Standortfinder soll erweitert werden. Neben Hallen, Ständen und dem eigenen Standort können Besucher künftig unter anderem barrierefreie Toiletten und kostenlose Wasserspender über Filter suchen.

Termin und Veranstaltungsort

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Der 26. August ist Fachbesuchern und Medien vorbehalten, während die Opening Night Live bereits am Vorabend abgehalten wird.

Die offizielle Entwicklerkonferenz gamescom dev ist für den 23. bis 25. August im Confex der Koelnmesse angesetzt. Damit beginnt sie einen Tag früher, als es an einer Stelle der vorliegenden Pressemitteilung angegeben wird.

Fakten zur gamescom 2026