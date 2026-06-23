Valve startet Reservierungen für die neue Steam Machine

Valve hat die Preise und das Reservierungsmodell für die neue Steam Machine bekannt gegeben. Die Hardware wird in zwei Speichergrößen sowie jeweils als Bundle mit Steam Controller angeboten. Die Anmeldung läuft bis 25. Juni 2026.

Valve nimmt ab sofort Anmeldungen für die neue Steam Machine entgegen. Die Hardware erscheint in zwei Varianten mit 512 GB beziehungsweise 2 TB Speicher. Beide Modelle werden zusätzlich als Bundle mit dem Steam Controller angeboten. In Europa startet die Steam Machine bei 1.039 Euro, das günstigste Bundle liegt bei 1.108 Euro.

Laut Valve erfolgt die Vergabe nicht nach dem klassischen „First come, first served“-Prinzip. Interessierte können sich bis Donnerstag, 25. Juni 2026, um 10:00 Uhr Pacific Time anmelden. Für Österreich entspricht das 19:00 Uhr MESZ. Anschließend soll eine einmalige Zufallsauswahl die Reihenfolge der Reservierungen bestimmen. Nutzerinnen und Nutzer werden danach per E-Mail informiert, ob ihnen ein Gerät reserviert wurde oder ob sie auf der Warteliste landen.

Die ersten Kaufeinladungen sollen ab Montag, 29. Juni 2026, verschickt werden, sobald Geräte verfügbar sind. Valve begründet das Verfahren damit, den Kaufprozess zu entlasten und den Weiterverkauf durch Reseller einzudämmen. Die Steam Machine wird direkt über Steam in den USA, Kanada, Großbritannien, der EU und Australien ausgeliefert. In Japan, Taiwan und Hongkong übernimmt KOMODO den Vertrieb.

Technisch setzt Valve auf SteamOS und eine semi-custom AMD-Plattform. Genannt werden unter anderem 4K-Gaming mit 60 FPS unter Nutzung von FSR, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ein integriertes Netzteil sowie Unterstützung für verschiedene Peripheriegeräte und Monitore. Valve beschreibt die Leistung als mehr als sechsmal so hoch wie beim Steam Deck. Unabhängige Tests zur tatsächlichen Spieleleistung liegen auf Basis der Pressemitteilung nicht vor.

Die 2-TB-Versionen enthalten zusätzlich zwei wechselbare Faceplates in rotem Stoff und massivem Walnussholz. Alle genannten Preise verstehen sich laut Valve inklusive Mehrwertsteuer, wo diese anfällt.

Fakten zur Steam Machine

Modell Preis EU Steam Machine 512 GB 1.039 Euro Steam Machine 512 GB + Steam Controller 1.108 Euro Steam Machine 2 TB 1.359 Euro Steam Machine 2 TB + Steam Controller 1.428 Euro

Weitere Eckdaten