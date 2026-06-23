Demo zu Rhythm Paradise Groove jetzt im Nintendo eShop verfügbar

Nintendo hat eine kostenlose Demo zu Rhythm Paradise Groove veröffentlicht. Der Spielfortschritt kann später in die Vollversion übernommen werden, die am 2. Juli 2026 für Nintendo Switch erscheint.

Nintendo hat die kostenlose Demo zu Rhythm Paradise Groove im Nintendo eShop veröffentlicht. Der Rhythmus-Titel erscheint am 2. Juli 2026 für Nintendo Switch und ist laut Nintendo auch auf Nintendo Switch 2 spielbar.

Die Demo enthält die ersten fünf Solo-Minispiele. Zusätzlich lässt sich ein Mehrspieler-Minispiel ausprobieren, bei dem das Timing mit einer Pinzette gefragt ist. Der in der Demo erzielte Fortschritt kann nach dem Start der Vollversion übernommen werden.

In der Vollversion bietet Rhythm Paradise Groove mehr als 80 Einzelspieler-Minispiele. Die Aufgaben reichen laut Nintendo vom Springen durch Ringe über das Fangen von Gemüse bis zum Schwingen eines Schmiedehammers. Das Grundprinzip bleibt dabei gleich: Spielerinnen und Spieler müssen Eingaben passend zum Takt ausführen.

Dazu kommen mehr als 30 Mehrspieler-Minispiele für bis zu vier Personen. Neu ist außerdem der Beatspell-Modus, in dem Rhythmusaufgaben mit Rollenspiel-Elementen verbunden werden. Weitere Modi wie Schlagzeugunterricht, Rhythmus-Spielkiste und Café werden ebenfalls auf der offiziellen Spieleseite genannt.

Die Demo kann über den Nintendo eShop auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 oder über die offizielle Spieleseite heruntergeladen werden.

Fakten zu Rhythm Paradise Groove