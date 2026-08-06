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THQ Nordic Digital Showcase 2026 läuft am 7. August

von Hannes Linsbauer0

Am Freitag, dem 7. August 2026, präsentiert der Wiener Publisher THQ Nordic neue Spiele, Updates und weitere Ankündigungen. Die Übertragung ist ab 20:30 Uhr angekündigt; die offizielle Showcase-Seite nennt 21:00 Uhr (CEST) als Beginn des Programms.

Der THQ Nordic Digital Showcase 2026 wird über die offiziellen Kanäle des Publishers ausgestrahlt. Neben Neuigkeiten zu bereits angekündigten Titeln stellt THQ Nordic auch neue Spiele und weitere Überraschungen in Aussicht. Verfolgen lässt sich die Präsentation über die offizielle Showcase-Seite, YouTube und Twitch.

Expeditions: Samurai startet in den Early Access

Fixer Bestandteil der Präsentation ist Expeditions: Samurai. Das von Campfire Cabal entwickelte Rollenspiel erscheint ebenfalls am 7. August 2026 im Early Access auf Steam. Der Titel versetzt Spielerinnen und Spieler in das Japan der Sengoku-Zeit und kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Erkundung, Entscheidungen und optionalem Online-Koop.

Die Steam-Seite von Expeditions: Samurai nennt den 7. August als Starttermin. THQ Nordic deutet zudem mindestens eine weitere Veröffentlichung im Umfeld des Showcases an, nennt dazu bislang aber keine Einzelheiten.

Diese Spiele sind bislang bestätigt

In der ursprünglichen Ankündigung hatte THQ Nordic neben Expeditions: Samurai bereits Auftritte von Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, The Eternal Life of Goldman und Way of the Hunter 2 bestätigt. Welche Neuigkeiten zu den einzelnen Titeln gezeigt werden, ist noch offen.

THQ Nordic Digital Showcase 2026 im Überblick

  • Datum: Freitag, 7. August 2026
  • Übertragung: ab 20:30 Uhr angekündigt
  • Showcase-Beginn laut offizieller Website: 21:00 Uhr (CEST)
  • Streams: offizielle Showcase-Seite, YouTube und Twitch
  • Bestätigter Early-Access-Start: Expeditions: Samurai auf Steam

Einen ersten Vorgeschmack bietet der offizielle Showcase-Teaser.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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