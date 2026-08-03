Salt and Soil: Öffentlicher Steam-Playtest für August angekündigt

Die generationsübergreifende Management-Simulation Salt and Soil soll im August 2026 einen öffentlichen Steam-Playtest erhalten. Das PC-Spiel begleitet eine Familie über mehrere Jahrhunderte und verarbeitet deren Entscheidungen in jährlich stattfindenden Familienräten.

In Salt and Soil: A Frontier Family Sim übernehmen Spieler die Leitung einer Familie an der amerikanischen Frontier zwischen 1609 und 1900. Dabei müssen unter anderem Nahrungsmittel, Materialien, Arbeitskräfte, Gebäude, Vieh und finanzielle Mittel verwaltet werden. Die Entscheidungen eines Jahres wirken sich auch auf Beziehungen, Konflikte und spätere Generationen aus.

Familienräte reagieren auf den Spielverlauf

Eine zentrale Rolle spielen die jährlichen Familienräte. Deren Inhalte werden anhand des aktuellen Spielstands erstellt und berücksichtigen unter anderem Beziehungen, Schulden, Ressourcen, frühere Entscheidungen und bestehende Konflikte. Laut Entwickler werden die generierten Texte und Konsequenzen anschließend anhand festgelegter Spielregeln und Vorgaben überprüft.

Hinter dem Projekt steht der Solo-Entwickler Roman, der das Spiel unter dem Namen DelosX entwickelt und veröffentlicht. Die offizielle Steam-Seite von Salt and Soil führt das Spiel derzeit noch ohne konkreten Veröffentlichungstermin.

Playtest im August geplant

Der öffentliche Steam-Playtest ist nach Angaben des Entwicklers für August 2026 vorgesehen. Ein genaues Startdatum und Angaben zur Dauer des Tests wurden noch nicht genannt.

Fakten zu Salt and Soil