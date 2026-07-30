Sudden Strike 5: DLC „France: Road to Liberation“ ab sofort erhältlich

Mit France: Road to Liberation ist die erste Kampagnenerweiterung für Sudden Strike 5 erschienen. Der DLC behandelt die Operation Dragoon in Südfrankreich und bietet sechs Missionen aus der Perspektive der Alliierten und der Achsenmächte.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Kite Games haben Sudden Strike 5 – France: Road to Liberation für PC, Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht. Die Erweiterung kostet regulär 14,99 Euro und setzt das Hauptspiel voraus.

Sechs Missionen rund um die Operation Dragoon

Die Kampagne orientiert sich an den Ereignissen der Operation Dragoon im August 1944, der alliierten Landung in Südfrankreich. Drei Missionen werden auf Seiten der Alliierten gespielt. Sie führen von der Landung am Camel Beach über die Befreiung von Toulon bis zur Einnahme von Hill 300, durch die deutsche Rückzugswege unterbrochen werden sollen.

In drei weiteren Missionen wechseln Spieler:innen auf die Seite der Achsenmächte. Dort besteht das Ziel darin, die zunehmend instabilen Verteidigungslinien lange genug zu halten, um den Rückzug der verbliebenen Truppen abzusichern. Weitere Informationen zu den Missionen stehen auf der offiziellen Produktseite. Die PC-Version ist zudem über den Steam Store erhältlich.

Neuer General und zusätzliche Einheiten

Als neuer spielbarer Kommandant kommt der französische General Jean de Lattre de Tassigny hinzu. Seine Fähigkeiten sind auf Mobilität und schnelle Truppenbewegungen ausgelegt. Ergänzt wird sein Spielstil durch die beiden Doktrin-Karten „Maquis Mobilisierung“ und „Fahrzeugbesatzungs-Ausbildung“.

Darüber hinaus enthält die Erweiterung mehr als sechs neue Einheiten und Einheitentypen. Dazu gehören der Zerstörer USS Edison, das ferngesteuerte deutsche Sprengfahrzeug SdKfz. 302 Goliath, französische Infanterie sowie weitere Fahrzeuge.

Rabatte zum Verkaufsstart

Auf Steam und im Epic Games Store gilt bis zum 6. August 2026 ein Einführungsrabatt von zehn Prozent. Im Kalypso Media Store wird die Erweiterung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Publishers bis zum 1. September 2026 um 20 Prozent reduziert angeboten. Der reguläre Preis beträgt 14,99 Euro.

France: Road to Liberation ist Teil der angekündigten Inhalte nach der Veröffentlichung von Sudden Strike 5. Zuvor hatten Kite Games und Kalypso Media unter anderem einen kostenlosen Koop-Modus sowie ein Update mit Komfortverbesserungen veröffentlicht.

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