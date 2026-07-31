Gears of War: E-Day zeigt 12-Spieler-Horde und Versus-Modus

Xbox und The Coalition haben den Multiplayer von Gears of War: E-Day ausführlich vorgestellt. Neben klassischen 4-gegen-4-Partien bietet der Shooter mit Horde Siege einen kooperativen PvE-Modus für bis zu zwölf Personen.

Im neuen Horde Siege treten drei voneinander getrennte Vierertrupps auf einer gemeinsamen Karte gegen die Locust an. Die Gruppen verfolgen eigene Missionen, müssen bei übergeordneten Aufgaben aber zusammenarbeiten. Optionale Ziele, Belohnungen und gemeinsame Kämpfe gegen besonders starke Gegner sollen für Abwechslung zwischen den Einsätzen sorgen.

Zur Auswahl stehen zunächst vier Klassen: Assault, Marksman, Medic und Breacher. Erfolgreiche Partien bringen neue Anpassungsoptionen und Verbesserungen für die Ausrüstung. The Coalition bezeichnet die Karten als die bislang größten Multiplayer-Schauplätze der Reihe.

Versus kehrt mit neuen Bewegungsmöglichkeiten zurück

Der kompetitive Versus-Modus bleibt bei Gefechten mit vier gegen vier Personen. Vorgesehen sind vier Spielvarianten sowie getrennte Ranglisten- und Social-Playlists. Die Karten sollen weiterhin weitgehend symmetrisch aufgebaut sein.

Gleichzeitig übernimmt der Multiplayer die überarbeitete Bewegung aus der Kampagne. Figuren können unter anderem springen, über Hindernisse klettern und rutschen. Dadurch sollen sich zusätzliche Wege und Angriffsmöglichkeiten ergeben, ohne das bekannte Deckungssystem vollständig zu ersetzen.

Xbox hat zur Vorstellung einen Multiplayer-Trailer und einen Entwickler-Deep-Dive veröffentlicht.

Früher Beta-Zugang beginnt am 6. August

Vorbesteller sowie Mitglieder von Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhalten ab 6. August vorgezogenen Zugang zur offenen Multiplayer-Beta. Die genauen Zeiten und die weitere Verfügbarkeit der Testphase will Microsoft noch bekannt geben.

Gears of War: E-Day erscheint regulär am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel unterstützt Xbox Play Anywhere und wird zum Start über Game Pass Ultimate und PC Game Pass angeboten. Die Premium Edition gewährt bis zu fünf Tage früheren Zugang zum vollständigen Spiel.

Fakten zu Gears of War: E-Day