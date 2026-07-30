gamescom 2026: astragon und Team17 zeigen sechs spielbare Titel in Köln

astragon Entertainment und Team17 präsentieren auf der gamescom 2026 mehrere kommende Spiele. Am Publikumsstand warten sechs spielbare Titel, ein echter Bagger und ein Elektrobus. Für Fachbesucher sind zudem mehrere unangekündigte Projekte vorgesehen.

astragon Entertainment und Team17 haben ihr gemeinsames Programm für die gamescom 2026 konkretisiert. Vom 26. bis 30. August sind beide Unternehmen am Publikumsstand B-060 in Halle 6 vertreten. Dort können Besucherinnen und Besucher insgesamt sechs Spiele selbst ausprobieren.

Zum öffentlich spielbaren Line-up von astragon gehören Bau-Simulator: Evolution, Bus Simulator 27, Firefighting Simulator: Ignite und Seafarer: The Ship Sim. Team17 bringt LumenTale: Memories of Trey und Silver Pines mit nach Köln. Passend zu den Simulationen sollen am Stand außerdem ein echter Bagger und ein Elektrobus ausgestellt werden.

Präsentationen für Fachbesucher

Für Presse, Content Creator und Fachbesucher ist ein separates Programm am Business-Stand von everplay in Halle 4.2, Stand B-010, geplant. Dort zeigt astragon erstmals eine spielbare Version von Bau-Simulator: Evolution. Entwickler weltenbauer. will dabei näher auf die Neuerungen des für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigten Spiels eingehen.

Ebenfalls präsentiert wird Bus Simulator 27. Der neue Teil des polnischen Entwicklers Simteract spielt in der fiktiven, von der Iberischen Halbinsel inspirierten Region Felicia Bay. Zum Fuhrpark gehören 45 lizenzierte Busse von 13 Herstellern. Erstmals innerhalb der Reihe sind auch Reisebusse vorgesehen. Das Spiel befindet sich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung.

Darüber hinaus will astragon auf der Messe eine bislang unangekündigte Fortsetzung einer bestehenden Marke vorstellen. Weitere Angaben zum Projekt liegen noch nicht vor.

WARDOGS, Westlanders und zwei unangekündigte Spiele

Team17 und Entwickler Bulkhead präsentieren hinter verschlossenen Türen neues Material zu WARDOGS. Der taktische Mehrspieler-Shooter ist für Partien mit bis zu 100 Personen ausgelegt, die auf drei Teams verteilt um ein Kontrollgebiet kämpfen. Bestandteil der Präsentation sollen bislang unveröffentlichte Spielszenen und Informationen zur geplanten Early-Access-Phase sein.

Mit Westlanders steht zudem ein Survival-Spiel in einer offenen Wildwest-Welt auf dem Programm. Allein oder gemeinsam mit anderen sollen Spielende Ressourcen sammeln, Außenposten errichten und einen anpassbaren Planwagen als mobile Basis verwenden. Als Plattformen werden PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S genannt.

Team17 kündigt außerdem Präsentationen zu zwei bisher nicht vorgestellten Spielen an. Ob es sich dabei um neue Marken oder Fortsetzungen handelt, wurde nicht konkretisiert.

gamescom 2026 im Überblick