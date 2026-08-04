Red Bull Reshuffle bringt internationales Fortnite-Turnier nach Wien

Am 15. August treten beim Red Bull Reshuffle im Austria Center Vienna 40 internationale Fortnite-Profis um insgesamt 50.000 Euro Preisgeld an. Zum Teilnehmerfeld gehört auch der österreichische Weltmeister VicO.

Das Austria Center Vienna wird am Samstag, dem 15. August 2026, zum Austragungsort eines internationalen Fortnite-Turniers. Beim Red Bull Reshuffle spielen 40 eingeladene Profis vor bis zu rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie im Livestream. Turnierbeginn ist um 15 Uhr, der Expo-Bereich und die geplanten Autogrammstunden öffnen bereits um 14:30 Uhr.

Gespielt werden sechs Runden im Reload-Modus. Die Teilnehmer treten grundsätzlich in Zweierteams an, allerdings werden die Duos nach jeder Runde per Zufallsprinzip neu zusammengestellt. Dadurch müssen sich die Spieler laufend auf neue Partner und unterschiedliche Spielweisen einstellen. Eine Paarung wird durch ein Publikumsvoting bestimmt und tritt als sogenanntes „Wiiings Team“ an.

Die Wertung erfolgt für jeden Spieler individuell. Punkte gibt es sowohl für die erreichte Platzierung als auch für Eliminierungen. Turniersieger wird somit nicht ein festes Duo, sondern jener Teilnehmer, der nach allen sechs Runden die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat.

Österreichischer Weltmeister im Teilnehmerfeld

Für das Turnier wurden mehrere bekannte Namen aus der internationalen Fortnite-Szene angekündigt. Dazu zählen MrSavage, Mongraal, TaySon und Vadeal. Ebenfalls bestätigt ist der österreichische Spieler VicO, der laut Veranstalter als amtierender Weltmeister antritt.

Die deutschsprachige Übertragung wird von Content-Creator Amar moderiert. SypherPK begleitet den englischsprachigen Stream, während der australische Streamer und Kommentator AussieAntics eine eigene Watchparty veranstalten soll.

Red Bull Reshuffle folgt auf das österreichische Event Red Bull For The Win, richtet sich diesmal jedoch ausschließlich an eingeladene Profispieler. Insgesamt werden 50.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Tickets und weitere Informationen sind auf der offiziellen Veranstaltungsseite verfügbar.

Fakten zum Red Bull Reshuffle