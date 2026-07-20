Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Neuer Trailer bestätigt die Necrons

Deep Silver und KING Art Games zeigen die Necrons in einer neuen CGI-Zwischensequenz zu Warhammer 40.000: Dawn of War IV. Die mechanischen Legionen wollen die Gruftwelt Kronus zurückerobern und bilden eine der vier spielbaren Fraktionen.

Der inzwischen dritte von vier geplanten CGI-Trailern stellt die Szarekhan-Dynastie und den Necron-Chronomanten Thothmek in den Mittelpunkt. Während Space Marines und Orks auf Kronus gegeneinander kämpfen, beginnt Thothmek mit der Wiedererweckung der Necron-Streitkräfte.

Zu sehen sind unter anderem Necronkrieger, Jagdläufer des Triarchats, Kanoptech-Skarabäen und die Necron-Leibgarde. Am Ende der Sequenz versammelt sich eine Flotte über dem Planeten, um die Rückeroberung von Kronus einzuleiten.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV erscheint am 17. September 2026 für PC. Vorbesteller der Commander Edition erhalten ab dem 14. September einen dreitägigen Vorabzugang. Standard- und Commander Edition werden derzeit mit zehn Prozent Vorbestellrabatt angeboten.

Für das erste Jahr nach der Veröffentlichung sind kostenlose Inhalte wie der Crusade-Modus, zusätzliche Karten, ein Missionseditor und neue Kommandanten-Szenarien angekündigt. Darüber hinaus sollen zwei kostenpflichtige Story-Erweiterungen erscheinen. Eine davon erweitert die Handlung um eine neue spielbare Fraktion. Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite.

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