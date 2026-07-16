SEGA bringt fünf spielbare Titel zur gamescom 2026

SEGA hat sein Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Am Stand in Halle 7 sollen unter anderem Alien: Isolation 2, Crazy Taxi: World Tour, Persona 4 Revival und Total War: WARHAMMER 40.000 spielbar sein.

SEGA wird auf der gamescom 2026 mit fünf spielbaren Produktionen vertreten sein. Die Messe findet vom 26. bis 30. August auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Jeder der Titel erhält am Stand in Halle 7 einen eigenen Themenbereich.

Alien: Isolation 2 soll dabei erstmals in Europa öffentlich spielbar sein. Gezeigt wird der Prolog des Spiels. Ebenfalls zum Line-up gehört Crazy Taxi: World Tour, das mit einer Rangliste für Besucherinnen und Besucher präsentiert wird. Für STRANGER THAN HEAVEN ist ein Bereich im Stil eines Jazzclubs vorgesehen.

Mit Persona 4 Revival bringt SEGA außerdem das angekündigte Remake des Rollenspiels nach Köln. Der entsprechende Standbereich orientiert sich am Junes-Einkaufszentrum aus dem Original. Total War: WARHAMMER 40.000 wird laut SEGA auf der Messe erstmals öffentlich spielbar sein und drei unterschiedliche Gameplay-Szenarien bieten.

Besucher erhalten am SEGA-Stand einen Pass, der an den fünf Spielstationen abgestempelt werden kann. Für einen vollständigen Stempelsatz ist ein limitierter Sammelgegenstand vorgesehen.

Weitere Spiele und Entwickler vor Ort

Hiroyuki Sakamoto, Producer von STRANGER THAN HEAVEN, und Director Mikinobu Abe sollen während der Messe für Autogrammstunden am Stand anwesend sein. Konkrete Termine wurden noch nicht genannt.

In einem zusätzlichen frei zugänglichen Spielbereich zeigt SEGA außerdem Metaphor: ReFantazio für Nintendo Switch 2, die Erweiterung Lords of the End Times für Total War: WARHAMMER III sowie aktuelle Inhalte für Sonic Racing: CrossWorlds. Dazu zählt auch das bereits veröffentlichte Teenage Mutant Ninja Turtles Pack. Ergänzt wird das Angebot durch das kooperative SONIC PICO PARK.

Weitere Angaben zum Bühnenprogramm, zu den Autogrammstunden und zu möglichen Präsentationen während der Messe liegen derzeit noch nicht vor.

gamescom 2026 im Überblick