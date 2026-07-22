SOKO 1977: Anti-Terror Task Force zeigt sich im ersten Trailer

Paintbucket Games hat den ersten Trailer zu SOKO 1977: Anti-Terror Task Force veröffentlicht. Das historisch-politische Deduktionsspiel erscheint Anfang 2027 für PC und Mac und wird auf der gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar sein.

Der neue Trailer auf YouTube zeigt historische Ereignisse und gesellschaftliche Konflikte des Jahres 1977, die als Grundlage für das Szenario dienen. Zudem ist erstmals das Büro der fiktiven Polizei-Sonderkommission in Köln zu sehen, deren Leitung die Spieler übernehmen.

Ermittlungen unter politischem und gesellschaftlichem Druck

In SOKO 1977: Anti-Terror Task Force gilt es, Hinweise auszuwerten, Verdächtige zu identifizieren und Einsätze gegen linksterroristische Strukturen zu koordinieren. Dabei stehen die Ermittler unter dem Druck von Politik, Öffentlichkeit und Medien. Prozedural erzeugte Fälle sollen bei jedem Durchlauf unterschiedliche Verdächtige, Herausforderungen und Entscheidungsverläufe bieten.

Das Spiel greift reale historische Entwicklungen auf, erzählt jedoch keine konkrete Begebenheit nach. Stattdessen setzt Paintbucket Games auf fiktionalisierte, historisch plausible Szenarien. Neben der eigentlichen Ermittlungsarbeit behandelt das Spiel auch rechtliche und moralische Fragen rund um staatliche Sicherheit, persönliche Freiheitsrechte und die Grenzen polizeilicher Maßnahmen. Die Entwicklung erfolgt im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

Erste öffentliche Demo auf der gamescom 2026

SOKO 1977: Anti-Terror Task Force soll Anfang 2027 für PC und Mac erscheinen. Eine Steam-Seite ist bereits verfügbar. Auf der gamescom 2026 kann das Spiel vom 26. bis 30. August an der Indie Arena Booth in Halle 10.2 erstmals öffentlich ausprobiert werden.

Weitere Informationen bietet die offizielle Projektseite von Paintbucket Games sowie die Themenseite der Bundeszentrale für politische Bildung.

Fakten zu SOKO 1977: Anti-Terror Task Force