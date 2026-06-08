Star Wars Zero Company erscheint am 27. August

Electronic Arts hat den Veröffentlichungstermin für Star Wars Zero Company bekanntgegeben. Das rundenbasierte Taktikspiel von Bit Reactor und Lucasfilm Games erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Electronic Arts und Bit Reactor haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Star Wars Zero Company veröffentlicht und zugleich den Release-Termin bestätigt. Das Einzelspieler-Taktikspiel erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind laut EA bereits möglich.

Star Wars Zero Company spielt während der Klonkriege und erzählt eine neue Geschichte abseits der bekannten Frontlinien. Im Mittelpunkt steht Hawks, ein ehemaliger Offizier der Galaktischen Republik, der die sogenannte Kompanie Null anführt. Zur Gruppe gehören unter anderem ein Klonsoldat, eine Mandalorianerin aus dem Verminoth-Clan, eine Jedi-Padawan sowie weitere rekrutierbare Agent:innen. Ihr Ziel ist es, Kundri Fathom zu stoppen, die Anführerin des Separatisten-Kults Unendliche Spirale.

Zwischen den Einsätzen dient „The Den“ als Operationsbasis. Dort können Spieler:innen neue Mitglieder rekrutieren, bestehende Agent:innen verbessern, Anlagen ausbauen, Ausrüstung erwerben und Missionen über den Holotisch auswählen. Auf dem Schlachtfeld setzt das Spiel auf rundenbasierte Taktik, Teamzusammenstellung und Beziehungen zwischen vorgefertigten Figuren und selbst erstellten Agent:innen.

Ein zentraler Bestandteil ist die Charakteranpassung. Hawks und weitere Agent:innen können aus acht Star Wars-Spezies erstellt werden: Devaronianer, Mensch, Neimoidianer, Ovissianer, Togruta, Twi’lek, Weequay und Zabrak. Stimmen, Outfits, Spezialisierungen und Talente lassen sich im Verlauf anpassen. Laut EA umfasst die Galaxiekarte mehr als 150 Planeten, wobei Entscheidungen den weiteren Verlauf beeinflussen können.

Neben der Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition angeboten. Diese enthält zusätzliche kosmetische Inhalte sowie bemalte Waffen-Designs. Vorbesteller:innen erhalten das Kosmetik-Pack „Kristalliner Astromech“. Parallel zum Spiel erscheint am 27. August 2026 über Walt Disney Records der Soundtrack mit Musik von Gordy Haab.

Fakten zu Star Wars Zero Company