Wardens of Avalon: Neues Koop-ARPG für PC angekündigt

Wardens of Avalon wurde von The Arcade Crew und Runes Studio angekündigt. Das düstere Top-Down-ARPG basiert lose auf der Artus-Sage, erscheint 2027 für PC und erhält bereits im Juni einen Steam-Playtest.

Publisher The Arcade Crew und Entwickler Runes Studio haben mit Wardens of Avalon ein neues mittelalterliches Action-Rollenspiel vorgestellt. Der Titel spielt in einem gefallenen Avalon, in dem Camelot zerstört wurde und die Ritter der Tafelrunde korrumpiert sind. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle eines Mitglieds der Twilight Knights, die das Königreich wiederaufbauen sollen.

Spielerisch kombiniert Wardens of Avalon laut Ankündigung Top-Down-ARPG-Kämpfe mit Survival-Crafting und Basisbau. Die Kampagne kann allein oder im Koop gespielt werden. Auf der Insel Avalon sollen mehrere Regionen mit eigenen Gegnern, Ressourcen und Dungeons warten. In den Kämpfen stehen Ausdauer-Management, Timing, Ausweichen und Parieren im Mittelpunkt. Bossgegner sollen über mehrere Kampfphasen verfügen.

Zwischen den Einsätzen kehren die Spieler in ihre Festung zurück, um Avalon schrittweise neu aufzubauen. Dabei sollen Stadtviertel, Werkstätten und weitere Gebäude freigeschaltet werden. Schmiede, Druiden, Kräuterkundige und Alchemisten unterstützen den Wiederaufbau. Gleichzeitig muss das wachsende Reich gegen Angriffe der korrumpierten Ritter verteidigt werden.

Bei der Charakterentwicklung setzt Wardens of Avalon nicht auf feste Klassen. Stattdessen sollen Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen, Siegel und Schwüre flexibel kombiniert werden können. Dadurch soll sich der eigene Twilight Knight an unterschiedliche Spielstile und Herausforderungen anpassen lassen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Wardens of Avalon soll 2027 für PC erscheinen. Ein Playtest auf Steam ist für Juni 2026 geplant; Anmeldungen sollen über die Steam-Seite möglich sein.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von The Arcade Crew.

Fakten zu Wardens of Avalon