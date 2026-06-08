Xbox Games Showcase 2026: Termine für Fable, Halo und neue Hardware

Microsoft hat beim Xbox Games Showcase 2026 zahlreiche neue Spiele, Termine und Trailer gezeigt. Dazu zählen neue Informationen zu Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Spyro: A Realm Beyond sowie eine limitierte Xbox-Hardware zum 25-jährigen Jubiläum.

Beim Xbox Games Showcase 2026 hat Microsoft einen breiten Ausblick auf kommende First-Party- und Partner-Titel gegeben. Im Mittelpunkt standen unter anderem neue Veröffentlichungstermine, Gameplay-Premieren und die Ankündigung einer limitierten Xbox Series X25 Limited Edition samt passendem Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Beide Produkte sollen ab November in ausgewählten Märkten erscheinen, der Controller wird auch separat erhältlich sein.

Zu den größeren First-Party-Meldungen zählt Fable: Das Rollenspiel von Playground Games soll am 23. Februar 2027 erscheinen, Early Access für die Premium Edition startet laut Xbox am 18. Februar 2027. Der neue Trailer stellte Isabel vor, die von Hayley Atwell gespielt wird. Außerdem wurde die Rückkehr von Jack of Blades angedeutet.

Auch Halo: Campaign Evolved erhielt einen Termin. Das Spiel erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Steam und PlayStation 5. Im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ist der Titel ab Veröffentlichung enthalten. Mit bis zu fünf Tagen Early Access kann der Start auf den 23. Juli vorgezogen werden.

Für Gears of War: E-Day zeigte Microsoft erstmals Gameplay und bestätigte eine Open-Beta-Phase mit Early Access ab 6. August 2026. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für das Spiel wurde in der Zusammenfassung nicht genannt. Laut Microsoft werden Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution Xbox-Konsolenexklusivtitel sein; dabei soll es sich nicht um zeitlich begrenzte Exklusivität handeln.

Weitere Ankündigungen betrafen unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 4, das am 23. Oktober erscheint und ein neues DMZ-Erlebnis zeigt, DOOM: The Dark Ages | Revelations mit Release am 7. Juli, Minecraft Dungeons II mit Termin am 29. September sowie State of Decay 3, das für 2027 geplant ist. Mit Senua kündigte Ninja Theory außerdem ein neues Action-Adventure im Hellblade-Universum für 2027 an.

Auch externe Studios waren vertreten. Atlus kündigte Persona 6 an und datierte Persona 4 Revival auf den 18. Februar 2027. Weitere Meldungen umfassten unter anderem Castlevania: Belmont’s Curse für den 15. Oktober, Resonance: A Plague Tale Legacy für den 27. August, Valor Mortis für den 24. September 2026, METRO 2039 für Februar 2027 und Wo Long 2: Wings of Ember für Anfang 2027. Where Winds Meet ist laut Xbox ab sofort für Xbox verfügbar.

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