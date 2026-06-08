Future Games Show und PC Gaming Show 2026: Die wichtigsten Ankündigungen

Die Showcase-Woche rund um den Summer Game Fest brachte am Wochenende zwei große PC-nahe Präsentationen: die Future Games Show: Summer Showcase am 6. Juni und die PC Gaming Show am 7. Juni. Zusammen wurden über 100 Spiele, Demos, Updates und Weltpremieren gezeigt.

Die Future Games Show: Summer Showcase 2026 setzte am Samstag auf eine Mischung aus neuen Trailern, konkreten Release-Terminen, spielbaren Demos und mehreren größeren Präsentationen. Laut GamesRadar+ umfasste die Show unter anderem zehn Weltpremieren und endete mit einem ausführlichen Gameplay-Block zu Exodus von Archetype Entertainment.

Zu den auffälligeren Ankündigungen gehörte Arizona Sunshine, das als Flatscreen-Neuauflage des ursprünglich für VR bekannten Zombie-Shooters angekündigt wurde. Wardogs zeigte sich als 100-Spieler-Shooter mit Fahrzeugen und persistenter Ingame-Wirtschaft, während The Pines neues Gameplay zu seinem psychologischen Horror-Szenario präsentierte. Auch Ace Combat 8: Wings of Theve war vertreten und soll noch 2026 für PC und Konsolen erscheinen.

Bandai Namco zeigte außerdem neue Inhalte zu Little Nightmares III: Die Erweiterung The Backstage soll am 12. Juni 2026 für PC und Konsolen erscheinen. THQ Nordic nutzte die Show für den Launch-Trailer zu Gothic 1 Remake, das laut der Präsentation ab sofort für PC und Konsolen erhältlich ist. Weitere konkrete Termine gab es unter anderem für Halloween: The Game am 8. September 2026, Cairn: On The Trail am 13. August 2026, WheelMates am 7. September 2026 und Don’t Fret am 1. Oktober 2026.

Auch mehrere bekannte Marken und Fortsetzungen waren Teil der Show. Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde in einem Deep Dive vorgestellt und soll am 9. Juli 2026 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. The Sinking City 2 erhielt einen neuen Trailer sowie eine Steam-Demo und ist für den 18. August 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X|S angesetzt. Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 auf den 12. Februar 2027 datiert.

Das Finale der Future Games Show gehörte Exodus. Das Sci-Fi-Rollenspiel von Archetype Entertainment wurde mit einem längeren Gameplay-Überblick vorgestellt, der Entscheidungen, Kämpfe, Begleiter und die Rolle von Zeitdilatation thematisierte. Der Release ist derzeit für Anfang 2027 auf PC, PS5 und Xbox Series X|S geplant.

Am Sonntag folgte die PC Gaming Show 2026. Es wurden dort über 60 Spiele gezeigt, darunter mehr als 20 Weltpremieren. Die Show konzentrierte sich stärker auf PC-Veröffentlichungen, Steam-Demos, Early-Access-Starts und Updates zu bereits bekannten Projekten.

Zu den größeren PC-Ankündigungen zählten Company of Heroes: Definitive Edition, eine modernisierte Fassung des Strategiespiel-Klassikers inklusive der Erweiterungen Opposing Fronts und Tales of Valor, sowie Stronghold 4, das als neue Weltpremiere gezeigt wurde und am 23. Juni 2026 eine Demo erhalten soll. Total War: Warhammer 40,000 wurde ebenfalls vorgestellt und bringt das Warhammer 40,000-Universum erstmals in die Total War-Reihe.

Weitere prominente Namen waren Control Resonant, das am 24. September 2026 erscheinen soll, Valheim, dessen Version 1.0 samt Deep North-Update für den 9. September 2026 angekündigt wurde, und Thief: The Dark Project Remastered von Nightdive Studios. Dazu kamen Fortsetzungen und Ableger wie Cassette Beasts 2002, Duskers 2.0, El Paso, Elsewhere 2, Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers und Remothered: Red Nun’s Legacy.

Im Indie- und Demo-Bereich zeigte die PC Gaming Show eine breite Mischung aus Rollenspiel, Roguelite, Deckbuilding, Horror und Koop. Genannt wurden unter anderem Star Trek: Outposts Unknown, Hack ’95, Red Kiss, Sated, Gone Feral, Another Door, AfterQuest, SlashZero, Wardens of Avalon, Empulse, ReVamp, Shroom and Gloom, Signet City, Pipes.exe, Sunset Summit, Clowntown, Carcass Clad und Into the Wind. Viele dieser Titel erhielten neue Steam-Seiten, Demos oder Playtest-Anmeldungen.

Die wichtigsten Termine und Ankündigungen im Überblick

Spiel Ankündigung Plattformen / Termin Exodus Extended Gameplay Reveal PC, PS5, Xbox Series X|S; Anfang 2027 Gothic 1 Remake Launch-Trailer PC und Konsolen; ab sofort Little Nightmares III: The Backstage DLC vorgestellt PC und Konsolen; 12. Juni 2026 Assassin’s Creed Black Flag Resynced Deep Dive PC, PlayStation, Xbox; 9. Juli 2026 The Sinking City 2 neuer Trailer, Steam-Demo PC, PS5, Xbox Series X|S; 18. August 2026 Tomb Raider: Legacy of Atlantis neue Details und Termin PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2; 12. Februar 2027 Control Resonant PC-Gaming-Show-Deep-Dive 24. September 2026 Valheim Version 1.0 und Deep North-Update 9. September 2026 Stronghold 4 Weltpremiere Demo am 23. Juni 2026 Total War: Warhammer 40,000 neues Strategiespiel vorgestellt PC; Termin noch offen Thief: The Dark Project Remastered Remaster angekündigt PC; Termin noch offen Company of Heroes: Definitive Edition modernisierte Neuauflage PC; Termin noch offen

Weitere gezeigte Spiele

Bei der Future Games Show waren außerdem Enginefall, Sky: Children of the Light – Dear Van Gogh, Realm of Ink, Duskfade, WTF – Waifu Tactical Force, Be My Horde, Fading Echo, Prison of Husks, Forever Skies: The Final Echoes, AGX GP, Marsupilami 2 – Salsa Palombia, Dinghai: The Ocean Pillar, Blasphemous 2: The Third Sin, Defender of the Crown: The Legend Returns, Holdfast: American Revolution, They Will Come, BioEden, Skatesterre, Vampire Survivors: Legacy of the Blood Moon, The Alters: Last Variable, Aniimo, Cordura, Chronoscript: The Endless End, Impermanence, The Lift: Supernatural Handyman Simulator, My Cannibal Family, Mistfall Hunter, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, DeadRoot, The Road of Dust and Sorrow und 1666: Amsterdam zu sehen.

Die PC Gaming Show ergänzte die Liste unter anderem um Wielders of the Essence, Warhammer 40,000: Darktide – Skitarii Class, Spellsided, Serious Sam: Shatterverse, There Are No Ghosts at the Grand, Starseeker: Astroneer Expeditions, Virtue and a Sledgehammer, Happy Bastards, 2 Fights 2 Tight Spaces, Planet Zoo 2, Arkheron, Maximum Thunderness, Rivage, Time Strike, Mr Magpie’s Harmless Card Game, Ascenders: Beyond the Peak, Outward 2, Exo Rally Championship, Beast of Reincarnation, Terrinoth: Heroes of Descent, To Kill a God, Dave the Diver: In the Jungle, About Fishing, P.O.N und Locator: The Search for Abigail Lidari.

Einordnung

Beide Shows setzten weniger auf einzelne Großankündigungen als auf Masse, Genre-Breite und direkt spielbare Inhalte. Besonders auffällig waren die vielen Demos und Playtests auf Steam, mehrere Remaster beziehungsweise Neuauflagen bekannter Marken und eine starke Präsenz von Horror-, Koop- und Roguelite-Projekten. Für PC-Spielerinnen und PC-Spieler waren vor allem Total War: Warhammer 40,000, Stronghold 4, Valheim 1.0, Thief: The Dark Project Remastered, Company of Heroes: Definitive Edition und das neue Material zu Exodus relevant.