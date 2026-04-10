Erasmus+(BiP) bringt Studierende an die Praxis der XR-Spieleentwicklung

Von der Idee bis zum präsentierbaren Prototyp

Das Programm war so angelegt, dass die Teilnehmenden nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt bekamen, sondern in internationalen und interdisziplinären Teams möglichst praxisnah arbeiteten. Bereits in der ersten Online-Phase standen Programmpunkte wie Agile Game Development, Brainstorming und Ideation, Serious-Game-Grundlagen, Game Design sowie Unity- und VR-Workshops auf dem Plan.

In der anschließenden Vor-Ort-Woche wurde der Arbeitsalltag kleiner Entwicklerteams simuliert. Der Ablauf orientierte sich an studioähnlichen Strukturen mit Daily Stand-ups, Projektarbeit, Coaching, XR-Usability-Tests, Retrospektiven und Präsentationen. Entwickelt wurde in Unity, kommuniziert unter anderem über Discord, für die XR-Arbeit kamen Headsets wie Meta Quest 2 und Meta Quest 3 zum Einsatz.

Die Studierenden sollten in ihren Gruppen zunächst mehrere Konzeptideen entwickeln, aus denen anschließend ein Projekt für die weitere Ausarbeitung ausgewählt wurde. Der thematische Rahmen war klar gesetzt: Die entstehenden Serious Games sollten sich mit Bereichen wie Healthcare, Learning oder Culture befassen. Ziel war nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern ein am Ende spielbarer oder zumindest überzeugend präsentierbarer Prototyp.