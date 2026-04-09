DLSS 4.5-Upgrades ab sofort in War Thunder, Enlisted und Dawn of Defiance

Diese Woche ist Samson mit Raytracing, DLSS Ray Reconstruction und DLSS Multi Frame Generation erschienen. Außerdem unterstützen nun sowohl Enlisted als auch War Thunder von Gaijin Entertainment DLSS Ray Reconstruction bei der Nutzung der jeweiligen Raytracing-Effekte und DLSS 4.5 Super Resolution für maximale FPS bei der Nutzung von rasterbasierten Grafiken.

Außerdem hat heute ein neues NVIDIA-App-Update die Beta-Phase verlassen und stellt nun allen Nutzern der Anwendung die gesamte Palette der DLSS 4.5-Updates zur Verfügung. Im Januar wurde NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution eingeführt, wodurch alle GeForce RTX-Spieler die Bildqualität in Hunderten von Spielen und Apps über die NVIDIA-App weiter verbessern können. Letzte Woche startete NVIDIA zudem eine opt-in-Beta der NVIDIA-App, die frühen Zugriff auf DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, DLSS 4.5 6X Multi Frame Generation und ein verbessertes Frame Generation AI-Modell ermöglichte. Nun wurde die vollständige Suite der NVIDIA-App-DLSS-4.5-Overrides offiziell veröffentlicht. Einfach die NVIDIA-App öffnen und das App-Update mit neuen Overrides und App-Funktionen sollte schnell verfügbar sein. Einen vollständigen Überblick über die neuen DLSS-4.5-Overrides und App-Funktionen gibt es in NVIDIAs ausführlichem Artikel zur Einführung von DLSS 4.5 in der App.

Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:

Samson: In Samson kehrt die gleichnamige Figur in die Stadt Tyndalston zurück, die ihn hart geprägt hat. Dort ist jeder Kampf eine echte Herausforderung und jede Flucht hart verdient. Bei der gestrigen Veröffentlichung des Spiels von Liquid Swords war DLSS Multi Frame Generation bereits integriert, während die Grafik durch Raytracing-Effekte, die mit DLSS Ray Reconstruction optimiert werden können, weiter verbessert wird. DLSS Super Resolution lässt sich durch Aktivieren der DLSS Overrides in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aufrüsten. Native Unterstützung wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Dawn of Defiance: In Dawn of Defiance ist Überleben nur der Anfang. Das Spiel versetzt Spieler in eine Welt der antiken griechischen Mythologie, wo sie in die Rolle eines gefallenen Spartaners schlüpfen. Dieser erwacht in einem zerstörten Totenreich, in dem die olympischen Götter verschwunden sind und das Chaos herrscht. Dawn of Defiance ist ab sofort mit DLSS 4 und Multi Frame Generation für flüssigere und schnellere Leistung erhältlich. Über die NVIDIA-App können alle Spieler mit GPUs der GeForce RTX 50er-Serie DLSS Multi Frame Generation im Spiel auf DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation mit bis zu 6-facher Frame Generation aufrüsten und so die Performance weiter steigern. App-Nutzer können zudem DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aufrüsten, um die Bildqualität weiter zu verbessern.

Enlisted: In Enlisted von Darkflow Software und Gaijin Entertainment befehligen Spieler im Kampf einen Trupp AI-gesteuerter Soldaten und können bei Bedarf selbst die direkte Kontrolle übernehmen, wodurch Schlachten eine enorme Größe und eine der historischen Epoche entsprechende Intensität annehmen. Enlisted hat seine DLSS-Technologien kontinuierlich aktualisiert und verbessert. In einem kürzlich veröffentlichten Update haben ray-traced Reflexionen, Schatten und Ambient Occlusion die Beta-Phase mit einer Reihe von Verbesserungen verlassen. Für GeForce RTX-Spieler hat Darkflow Software zudem Unterstützung für DLSS Ray Reconstruction eingeführt, wodurch die Ray-Tracing-Effekte weiter verfeinert werden. Außerdem hat Darkflow Software DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert, wodurch die Bildqualität weiter verbessert wird.

War Thunder: War Thunder von Gaijin Entertainment bietet Hunderte von detailgetreu und präzise gerenderten Panzern und andere militärische Bodenfahrzeuge, Flugzeuge, Kriegsschiffe und vieles mehr, die Spieler in einer Vielzahl von Arcade- und realistischen Spielmodi steuern können. Im jüngsten, umfangreichen Ninth Wave-Update wurden die 2024 eingeführten Raytracing-Effekte optimiert und verbessert. Außerdem wurde Unterstützung für DLSS Ray Reconstruction hinzugefügt, was die Bildschärfe und Wiedergabetreue für GeForce RTX-Spieler deutlich verbessert, wie auch in Enlisted. Ebenso wurde DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert, was die Bildqualität weiter verbessert.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS-Titeln und zu DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation.