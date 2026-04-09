CHERRY XTRFY stellt K5 Pro TMR Compact mit magnetischen Switches vor

CHERRY XTRFY hat mit der K5 Pro TMR Compact eine neue Gaming-Tastatur vorgestellt.

Das Modell setzt auf magnetische Switches, TMR-Sensortechnologie und ein kompaktes 65%-Layout. Laut Hersteller ist die Tastatur ab sofort für 149,99 Euro erhältlich.

Im Mittelpunkt der Ausstattung stehen die CHERRY MK Crystal Magnet-Switches in Verbindung mit der sogenannten Tunnel Magnetoresistance-Technologie, kurz TMR. Damit sollen Eingaben besonders präzise erfasst werden. Nach Angaben des Herstellers sind Anpassungen des Auslösepunktes im Mikrometerbereich möglich, konkret bis zu 0,01 Millimeter. Über die hauseigene MagCrate-Software lassen sich zudem Auslösepunkte anpassen und mehreren Funktionen unterschiedliche Eingabetiefen oder Tastendauern zuweisen.

Für schnelle Signalübertragung nennt CHERRY XTRFY eine Polling-Rate von 8.000 Hz. Zusammen mit der kontaktlosen Erfassung der Eingaben soll das vor allem auf geringe Latenz und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit im kompetitiven Einsatz abzielen. Unabhängige Messwerte zur tatsächlichen Performance liegen in der Mitteilung allerdings nicht vor.

Zur weiteren Ausstattung gehören Hot-Swap-Unterstützung für die magnetischen Switches, eine Metallplattenkonstruktion, mehrschichtige Dämpfung, vorgeschmierte PCB-montierte Stabilisatoren sowie eine ARGB-Beleuchtung. Das 65%-Layout soll gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch sparen und mehr Raum für Mausbewegungen schaffen.

Die CHERRY XTRFY K5 Pro TMR Compact ist laut Hersteller ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro erhältlich.

Fakten

Hersteller: CHERRY XTRFY

CHERRY XTRFY Produkt: K5 Pro TMR Compact

K5 Pro TMR Compact Switches: CHERRY MK Crystal Magnet-Switches

CHERRY MK Crystal Magnet-Switches Technologie: TMR (Tunnel Magnetoresistance)

TMR (Tunnel Magnetoresistance) Layout: 65 Prozent

65 Prozent Polling-Rate: 8.000 Hz

8.000 Hz Preis: 149,99 Euro (UVP)

149,99 Euro (UVP) Verfügbarkeit: ab sofort

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von CHERRY sowie auf der Website von CHERRY XTRFY.