Zenless Zone Zero Version 3.0 bringt DLSS und Raytracing auf den PC

Zenless Zone Zero erhält mit Version 3.0 auf dem PC DLSS-Unterstützung und neue Raytracing-Effekte. Parallel dazu startet das Spiel auf Steam. NVIDIA verweist außerdem auf Updates für Squad, Reaper Actual, Empulse und RTX Remix 1.5.
NVIDIA hat neue RTX- und DLSS-Unterstützung für mehrere PC-Titel angekündigt. Im Mittelpunkt steht Zenless Zone Zero: Das Urban-Fantasy-ARPG von HoYoverse erhält am 17. Juni 2026 mit Version 3.0 Raytracing-Reflexionen, Ambient Occlusion und Global Illumination auf dem PC. Zusätzlich werden DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation unterstützt. DLSS Multi Frame Generation soll laut NVIDIA später nachgereicht werden. Gleichzeitig erscheint Zenless Zone Zero offiziell auf Steam. Weitere Details nennt NVIDIA im offiziellen GeForce-Blog.
Auch weitere Spiele werden aktualisiert oder erscheinen mit NVIDIA-Technologien. Empulse, der 6v6-Movement-Shooter von 1047 Games, ist vor dem geplanten Early-Access-Start am 24. Juni 2026 im Rahmen des Steam Next Fest spielbar. Laut NVIDIA unterstützt der Titel DLSS Dynamic Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex.
Für Squad wurde die DLSS-Implementierung erweitert, unter anderem mit Unterstützung für aktuelle Super-Resolution- und Multi-Frame-Generation-Funktionen. Reaper Actual ist im Early Access verfügbar und unterstützt DLSS 4 Multi Frame Generation, Frame Generation, Super Resolution sowie NVIDIA Reflex.
Parallel dazu hat NVIDIA den GeForce Game Ready 610.62 WHQL-Treiber veröffentlicht. Der Treiber soll Systeme für aktuelle Veröffentlichungen mit DLSS- und RTX-Technologien vorbereiten, darunter Empulse. Der Download ist über die NVIDIA-App und GeForce.com verfügbar. Weitere Informationen gibt es im offiziellen Treiber-Beitrag.
Ebenfalls neu ist RTX Remix 1.5. Die Modding-Plattform erhält unter anderem automatische Smooth-Normal-Erzeugung für ältere Geometrie, neue RTX-IO-Komprimierungsoptionen im Packaging-Workflow, überarbeitete Beleuchtungssteuerungen im Ansichtsfenster sowie sogenannte Remix Skills. Diese textbasierten Anleitungsdateien sollen AI-Coding-Agenten zusätzlichen Kontext für wiederkehrende Modding-Aufgaben geben, etwa beim Erstellen von Feature-Branches, Tests oder Merge-Requests. NVIDIA beschreibt die Neuerungen im RTX-Remix-Blog.
Faktenübersicht
- Zenless Zone Zero: Version 3.0 am 17. Juni 2026 mit DLSS und Raytracing auf dem PC; Steam-Debüt ebenfalls am 17. Juni
- Empulse: während des Steam Next Fest spielbar; Early Access ab 24. Juni 2026 geplant
- Squad: erweiterte DLSS-Unterstützung
- Reaper Actual: Early Access mit DLSS 4 und NVIDIA Reflex
- GeForce Game Ready-Treiber: Version 610.62 WHQL
- RTX Remix: Version 1.5 mit Smooth Normals, RTX IO, Beleuchtungs-Updates und Remix Skills