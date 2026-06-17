Copa City ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich

Triple Espresso veröffentlicht mit Copa City ein Fußball-Event- und City-Management-Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Statt auf dem Rasen zu spielen, organisieren Spielerinnen und Spieler den Ablauf rund um große Spieltage.

Triple Espresso hat Copa City am 16. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Das Spiel kombiniert Tycoon- und Stadtmanagement-Elemente mit der Organisation von Fußball-Großereignissen.

Im Mittelpunkt steht nicht das aktive Steuern von Fußballspielern, sondern die Planung des gesamten Umfelds eines Spieltags. Spielerinnen und Spieler bereiten Stadien vor, errichten Fan-Zonen, koordinieren Transportwege, kümmern sich um Sicherheit und sorgen dafür, dass Fans sowie Teams rechtzeitig am Stadion ankommen.

Zum Start umfasst Copa City die Städte Berlin, Warschau und Rio de Janeiro. Jede Stadt soll sich durch eigenes Stadtbild, Sehenswürdigkeiten, Stadionumgebung und Atmosphäre unterscheiden. Dazu kommen lizenzierte Vereine wie Arsenal FC, FC Bayern München, Borussia Dortmund, Clube de Regatas do Flamengo, Beşiktaş J.K. und Olympique de Marseille.

Die Herausforderungen drehen sich um Logistik, Infrastruktur und Fanaufkommen. Dazu zählen unter anderem Laufwege, Versorgung, Medieneinrichtungen und Sicherheitsbereiche. Laut Entwickler sollen sich Abläufe während eines Spieltags verändern können, wodurch Anpassungen nötig werden.

Das Spiel ist über Steam, den PlayStation Store und den Xbox Store erhältlich.

Fakten zu Copa City