Capcom zeigt Gamescom-Line-up 2026 mit Onimusha und Dragon’s Dogma 2

Capcom hat sein Line-up für die Gamescom 2026 bestätigt. Am Stand in Halle 9 sind unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override und Street Fighter 6 spielbar.

Capcom wird auf der Gamescom 2026 in Köln mit mehreren spielbaren Titeln vertreten sein. Laut Ankündigung befindet sich der Stand des Publishers in Halle 9, Stand A070. Auf mehr als 950 Quadratmetern sollen rund 60 Anspielstationen bereitstehen. Die Gamescom 2026 findet offiziell vom 26. bis 30. August in Köln statt.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override. Für Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override kündigt Capcom die weltweit ersten öffentlichen Anspielmöglichkeiten an. Street Fighter 6 ist ebenfalls am Stand vertreten und soll durch eSport-Aktivitäten begleitet werden.

Onimusha: Way of the Sword erscheint im September

Onimusha: Way of the Sword spielt im Kyoto der frühen Edo-Zeit und setzt auf Einzelspieler-Action mit Schwertkämpfen gegen dämonische Genma. Der Titel erscheint laut Capcom am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert das Rollenspiel

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert Dragon’s Dogma 2 um neue Inhalte und soll laut Capcom auf Rückmeldungen zur Erstveröffentlichung reagieren. Die Nintendo-Switch-2-Version umfasst sowohl das Basisspiel als auch die Inhalte der Erweiterung. Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheint Dark Arisen als separater DLC. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wird in der vorliegenden Ankündigung nicht genannt.

Mega Man: Dual Override ist für 2027 geplant

Mit Mega Man: Dual Override kündigt Capcom zudem den zwölften Hauptteil der klassischen Mega Man-Reihe an. Das Action-Plattformspiel soll 2027 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam erscheinen.

Capcom plant außerdem Livestreams direkt von der Messe. Für das deutschsprachige Publikum sollen tägliche Sendungen von Rocket Beans TV produziert und moderiert werden. Übertragen wird unter anderem über Capcom Germany auf Twitch und Capcom Germany auf YouTube.

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