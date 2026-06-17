Xbox kehrt zur gamescom 2026 zurück

Xbox wird 2026 wieder auf der gamescom in Köln vertreten sein. Besucher der Messe sollen vor Ort kommende Titel ausprobieren können, darunter auch die Kampagne von Gears of War: E-Day.

Xbox hat seine Rückkehr zur gamescom 2026 angekündigt. Die Messe findet von 26. bis 30. August 2026 in Köln statt und gehört zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen für Computer- und Videospiele.

Neben dem Messeauftritt wurde auch ein Fan Fest angekündigt. Konkrete Details zu den Aktivitäten vor Ort nennt Xbox derzeit noch nicht. Laut der Ankündigung sollen Besucherinnen und Besucher der gamescom aber zu den ersten gehören, die kommende Xbox-Titel anspielen können. Genannt wurde dabei ausdrücklich die Kampagne von Gears of War: E-Day.

Weitere Informationen will Xbox über Xbox Wire DACH veröffentlichen. Bereits im März hatte Xbox im Rahmen der Showcase-Kommunikation bestätigt, dass Gears of War: E-Day einen eigenen Direct-Auftritt erhalten soll und das Xbox FanFest 2026 zurückkehrt.

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