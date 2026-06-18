Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI ab 25. Juni möglich!

Rockstar Games hat den nächsten Schritt für Grand Theft Auto VI bestätigt: Vorbestellungen sollen ab dem 25. Juni möglich sein. Der Release ist weiterhin für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.

Rockstar Games nennt auf der offiziellen Website zu Grand Theft Auto VI mittlerweile den 25. Juni als Starttermin für Vorbestellungen. Damit beginnt rund fünf Monate vor dem geplanten Release die nächste Vermarktungsphase des Open-World-Spiels.

Als Plattformen werden weiterhin PlayStation 5 und Xbox Series X|S genannt. Der Veröffentlichungstermin bleibt laut Rockstar beim 19. November 2026. Ursprünglich war Grand Theft Auto VI für einen früheren Zeitraum vorgesehen, wurde aber zuletzt auf diesen Termin verschoben.

Inhaltlich führt Grand Theft Auto VI in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der an Florida angelehnt ist. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die laut offizieller Beschreibung in eine größere Verschwörung hineingezogen werden. Ein zentraler Schauplatz ist Vice City, das bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannt ist.

Details zu Editionen, Preisen oder möglichen Vorbesteller-Boni wurden auf der offiziellen Seite derzeit noch nicht genannt. Weitere Informationen dürfte Rockstar Games im Zuge des Vorbestellstarts oder in den kommenden Monaten veröffentlichen.

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