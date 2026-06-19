Demo zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ist verfügbar

Cygames hat eine kostenlose Demo zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok veröffentlicht. Die Testversion bietet Story-, Quest- und Tutorial-Inhalte, während ein neuer Trailer weitere Einblicke in die Erweiterung und den Solo-Modus Konflux gibt.

Die Demo ist für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam verfügbar. Enthalten sind ein erster Abschnitt der Hauptgeschichte von Granblue Fantasy: Relink, mehrere spielbare Charaktere sowie ein Quest-Modus mit vier Missionen. Die Quests können alleine oder im Online-Koop gespielt werden; laut Cygames ist in der Demo bereits Crossplay-Matchmaking zwischen den Plattformen verfügbar.

Wer den Story-Modus oder einzelne Quests abschließt, erhält Belohnungen, die später im Hauptspiel von Granblue Fantasy: Relink oder in Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok eingelöst werden können. Der Spielfortschritt der Demo selbst lässt sich allerdings nicht in die Vollversion übertragen. Zudem weist Cygames darauf hin, dass die Inhalte der Demo vom finalen Spiel abweichen können.

Gegenüber der Open-Beta-Version wurden mehrere Anpassungen vorgenommen. Unter anderem wurden die Werte des Gegners Aquila-Rubinpuppe in der Quest „Gleißende Flamme von Sephira“ reduziert, Charaktergrafiken im Hauptmenü aktualisiert und Probleme beim Koop-Matchmaking behoben. Neu spielbar ist außerdem Seofon, auch wenn seine Freischaltung im Hauptspiel laut Mitteilung anders ablaufen wird.

Parallel zur Demo wurde der dritte Trailer „The Journey So Far“ veröffentlicht. Er kombiniert bekannte Inhalte aus Granblue Fantasy: Relink mit neuen Elementen aus Endless Ragnarok, darunter Beschwörungen und der Konflux. Der Konflux ist ein neuer Einzelspieler-Modus, dessen erste Ebene über eine Nebenquest in Saatholm freigeschaltet wird. Weitere Ebenen sind an den Fortschritt in der Hauptgeschichte beziehungsweise an bestimmte Queststufen gebunden.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok erscheint am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam. Die Erweiterung soll sechs neue spielbare Charaktere enthalten: Beatrix, Eustace, Gallanza, Maglielle, Fraux und Fediel. Weitere Details zum begleitenden Update für Granblue Fantasy: Relink sollen am 8. Juli 2026 in den Patch Notes sowie in einem japanischen Livestream folgen.

Fakten zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok