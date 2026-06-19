The Division 2: Year 8 Season 2 „Into the Dark“ ist gestartet

Ubisoft hat die zweite Season von Year 8 für Tom Clancy’s The Division 2 veröffentlicht. „Into the Dark“ stellt die Dark Zones stärker in den Mittelpunkt und bringt neue Ausrüstung, Anpassungen am PvP-Balancing sowie weitere Inhalte im Saisonverlauf.

Mit „Into the Dark“ rücken die Hyenas erneut in den Fokus. Laut Ubisoft lagern sie eine neue Variante der Droge Spice in Probenbehältern innerhalb der Dark Zones von Washington D.C. Spielerinnen und Spieler sollen diese Behälter sichern und damit auch neue saisonale Modifikatoren nutzen.

Die Dark Zones erhalten dafür eine wöchentliche Rotation mit drei Regelwerken. Die Toxic Dark Zone ist als PvE-Variante angelegt, in der Agenten nicht abtrünnig werden können. Die Balanced Dark Zone setzt auf normalisierte PvP-Bedingungen ohne SHD- und Expertise-Vorteile. Später in der Season soll außerdem eine klassische PvP-Dark-Zone-Variante folgen, die sich stärker an erfahrene Dark-Zone-Spielende richtet.

Parallel startet Ubisoft eine größere Überarbeitung des PvP-Balancings. Das erste Update konzentriert sich auf Talente und Machtspitzen in der aktuellen Meta, damit mehr Builds in Conflict und Dark Zone konkurrenzfähig werden. Weitere Anpassungen sollen im Verlauf künftiger Updates folgen. Zusätzlich kündigt Ubisoft Anti-Cheat-Aktualisierungen während der Season an.

Zur neuen Ausrüstung zählen unter anderem das Gear Set Ortiz Reficere, das Brand Set Edelweiss GPs, die exotischen Nurse’s Kneepads sowie das exotische Sturmgewehr Caduceus. Der optionale Season Pass kostet 1.000 Premium Credits und enthält zusätzliche kosmetische Belohnungen, Skins, Gear Dyes sowie 400 Premium Credits. Im Ubisoft Store ist Tom Clancy’s The Division 2 ebenfalls erhältlich.

Weitere Inhalte folgen im Laufe der Season. Dazu gehören eine neue Incursion rund um ein Staudamm- und Wasserkraftwerk sowie zwei geheime Aufträge. „Conspiracy Zone Hideout“ ist bereits verfügbar, „McMillan Reservoir Assault“ soll später in der Season erscheinen. Bis 23. Juni sind zudem erste Twitch Drops im Hyena-Stil geplant.

Fakten zu „Into the Dark“