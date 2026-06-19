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Steam Next Fest: Diese zehn Demos wurden bisher am häufigsten gespielt

von Hannes Linsbauer0

Das Steam Next Fest läuft noch bis 22. Juni und bietet kostenlose Demos zu kommenden PC-Spielen. Valve nennt nun zehn Titel, die in der laufenden Juni-Ausgabe bislang besonders häufig ausprobiert wurden.

Das Steam Next Fest geht in sein letztes Wochenende. Die Juni-Ausgabe des digitalen Steam-Events läuft noch bis Montag, 22. Juni 2026, um 10:00 Uhr Pacific Time. Für Spielerinnen und Spieler in Österreich entspricht das 19:00 Uhr MESZ. Auf Steam stehen während des Events kostenlose Demos zu noch nicht veröffentlichten Spielen bereit, ergänzt durch Entwickler-Livestreams und Community-Funktionen.

Valve hat nun eine Zwischenübersicht der bislang meistgespielten Demos veröffentlicht. Berücksichtigt wurde laut Mitteilung der Zeitraum vom Morgen des 15. Juni bis zum Morgen des 18. Juni. Die Liste ist nicht als Wertung zu verstehen, sondern zeigt, welche Demos während des Events bisher besonders viele Spieler erreicht haben.

Zu den zehn meistgespielten Demos zählen:

  • Echoes of Aincrad
  • Mistfall Hunter
  • over the hill
  • IRON NEST: Heavy Turret Simulator
  • EMPULSE
  • Dust Front RTS
  • The Mound: Omen of Cthulhu
  • Embers of the Uncrowned
  • BOMBANANA!
  • Casualties: Unknown

Weitere Details zu einzelnen Platzierungen, Spielerzahlen oder Plattformen abseits von Steam wurden in der Mitteilung nicht genannt. Die Demos sind über die offizielle Steam-Next-Fest-Seite verfügbar, solange das Event läuft.

Faktenüberblick

  • Event: Steam Next Fest – Juni 2026
  • Zeitraum: 15. bis 22. Juni 2026
  • Ende: 22. Juni, 10:00 Uhr Pacific Time / 19:00 Uhr MESZ
  • Inhalt: kostenlose Demos kommender PC-Spiele
  • Plattform: Steam
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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