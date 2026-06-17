eFootball Kick-Off! im Test

Seit ihrem Debüt im Jahr 2001 stand die Fußballreihe Pro Evolution Soccer (PES) für realistisches Gameplay, taktische Tiefe und ein authentisches Spielgefühl. Vor allem in den 2000er-Jahren etablierte sich die Serie als größter Konkurrent von FIFA und gewann eine treue Fangemeinde. Mit PES 2021, das im September 2020 für PC und Konsolen erschien, endete schließlich eine Ära.

Im Jahr 2021 stellte Konami die Reihe grundlegend neu auf und führte sie unter dem Namen eFootball fort. Ziel war es, sich vom jährlichen Veröffentlichungsrhythmus klassischer Vollpreisspiele zu lösen und stattdessen eine zentrale Fußballplattform zu schaffen, die kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt wird. Gleichzeitig setzte der Publisher auf ein Free-to-Play-Modell mit saisonalen Updates, einer stärkeren Online-Ausrichtung und plattformübergreifendem Spielen.

Der Neustart verlief jedoch holprig: eFootball 2022 wurde aufgrund technischer Probleme, fehlender Inhalte und eines geringen Funktionsumfangs von Spielern und Kritikern gleichermaßen scharf kritisiert. Mit eFootball Kick-Off! schlägt Konami nun eine etwas andere Richtung ein und versucht, die moderne Ausrichtung der Reihe mit den Stärken früherer Serienableger zu vereinen.