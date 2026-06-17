eFootball Kick-Off! im Test

Seit Jahren warten Fußballfans auf die Rückkehr jener Spielphilosophie, die Konamis Fußballreihe PES einst zu einem der beliebtesten Vertreter des Genres machte. Mit eFootball Kick-Off! versucht der Publisher auf der Nintendo Switch 2 genau daran anzuknüpfen. Doch gelingt Konami tatsächlich das ersehnte Comeback, oder bleibt der Titel hinter den Erwartungen langjähriger Fans zurück? Unser Test zeigt, warum eFootball Kick-Off! spielerisch begeistert, beim Umfang aber Chancen liegen lässt.
Seit ihrem Debüt im Jahr 2001 stand die Fußballreihe Pro Evolution Soccer (PES) für realistisches Gameplay, taktische Tiefe und ein authentisches Spielgefühl. Vor allem in den 2000er-Jahren etablierte sich die Serie als größter Konkurrent von FIFA und gewann eine treue Fangemeinde. Mit PES 2021, das im September 2020 für PC und Konsolen erschien, endete schließlich eine Ära.
Im Jahr 2021 stellte Konami die Reihe grundlegend neu auf und führte sie unter dem Namen eFootball fort. Ziel war es, sich vom jährlichen Veröffentlichungsrhythmus klassischer Vollpreisspiele zu lösen und stattdessen eine zentrale Fußballplattform zu schaffen, die kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt wird. Gleichzeitig setzte der Publisher auf ein Free-to-Play-Modell mit saisonalen Updates, einer stärkeren Online-Ausrichtung und plattformübergreifendem Spielen.
Der Neustart verlief jedoch holprig: eFootball 2022 wurde aufgrund technischer Probleme, fehlender Inhalte und eines geringen Funktionsumfangs von Spielern und Kritikern gleichermaßen scharf kritisiert. Mit eFootball Kick-Off! schlägt Konami nun eine etwas andere Richtung ein und versucht, die moderne Ausrichtung der Reihe mit den Stärken früherer Serienableger zu vereinen.
Einfach Fußball!
eFootball Kick-Off! verfolgt bewusst einen deutlich minimalistischeren Ansatz als vergleichbare Genrevertreter. Statt dutzender Untermenüs, Kartenpakete, Battle Passes und Live-Service-Bildschirme konzentriert sich das Spiel auf wenige Kernmodi und einen schnellen Zugang zum Fußball. Vom Startbildschirm bis zum Anpfiff vergehen oft nur wenige Klicks. Ein schnelles Match ist praktisch sofort erreichbar.
Bereits nach wenigen Minuten auf dem Platz wird deutlich, dass sich eFootball Kick-Off! bewusst von der regulären Spielreihe absetzt. Die Partien wirken direkter, dynamischer und erinnern in ihrem Spielgefühl an die legendären PES-Ableger vergangener Jahre. Präzise Pässe, eine flüssige Ballzirkulation und ein angenehm taktisches Spieltempo sorgen für ein stimmiges Fußballerlebnis, in dem jede Aktion auf dem Rasen zählt. Zusätzlich erleichtert der „Easy Controls“-Modus den Einstieg, indem Schüsse vereinfacht und kritische Spielsituationen verlangsamt werden. Dadurch gelingen auch Neulingen schneller sehenswerte Spielzüge und Tore. Im Vergleich zu EAs aktueller FC-Reihe legt eFootball Kick-Off! weniger Wert auf komplexe Skill-Moves und belohnt Spieler stattdessen mit einem unmittelbaren und zugänglichen Spielerlebnis.
Mit wachsender Spielzeit wird jedoch deutlich, dass eFootball Kick-Off! in Sachen Umfang hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Insbesondere Spieler, die sich komplexe taktische Feinheiten wünschen, stoßen vergleichsweise schnell an Grenzen. Wer sich ein Spielerlebnis näher an den klassischen PES-Titeln wünscht, der muss das mit höheren Schwierigkeitsgraden und durch das Abschalten der Hilfen gezielt nachjustieren.
Fair bepreist – trotz überschaubaren Umfangs
Im Gegensatz zum regulären eFootball, das seinen Schwerpunkt klar auf Online-Modi und fortlaufende Monetarisierung legt, setzt eFootball Kick-Off! auf einen klassischeren Ansatz. Neben lokalen Mehrspieler-Partien, Online-Ranglisten und Freundschaftsspielen stehen mit der World Tour ein vereinfachter Teamaufbau-Modus inklusive Transfers und Turnieren sowie mit dem International Cup eine inoffizielle Weltmeisterschaft zur Verfügung. Trotz dieser Inhalte mangelt es dem Spiel jedoch an langfristiger Motivation, vor allem für Singleplayer. Ein vollwertiger Karriere-Modus fehlt ebenso wie ausreichend Abwechslung, um Spieler über viele Stunden hinweg bei der Stange zu halten. Hinzu kommen fehlende Lizenzen bei einigen Teams, das Fehlen eines Editors sowie gelegentlich erstaunlich passive Torhüter.
Auf der Habenseite steht hingegen ein attraktives Gesamtpaket zu einem vergleichsweise günstigen Preis. eFootball Kick-Off! eignet sich hervorragend für schnelle Partien unterwegs oder vor dem Fernseher und profitiert von seinem unkomplizierten Spielkonzept. Zudem unterstützt der Titel auf der Nintendo Switch 2 die GameShare-Funktion, sodass sich lokale Duelle auch mit nur einer Spielkopie austragen lassen. Technisch hinterlässt Konamis Fußballsimulation ebenfalls einen positiven Eindruck. Die Partien laufen überwiegend flüssig und profitieren von einer stabilen Bildrate, was dem Spielgeschehen ein direktes und glaubwürdiges Spielgefühl verleiht. Zwar erreicht die Grafik nicht ganz das Niveau der Konkurrenz, dennoch präsentiert sich eFootball Kick-Off! sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus ansprechend. Lediglich die Zuschauerdarstellung und einige Charaktermodelle offenbaren kleinere Schwächen.
Zusammenfassung
FAZIT
Mit eFootball Kick-Off! gelingt Konami ein Schritt in die richtige Richtung. Das Spiel überzeugt vor allem dort, wo Fußballsimulationen am wichtigsten sind: auf dem Platz. Präzises Passspiel, flüssige Animationen und ein angenehm taktisches Spieltempo sorgen für spannende Partien, sowohl im Einzelspieler als auch im lokalen Mehrspieler. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Der Umfang fällt überschaubar aus, ein vollwertiger Karriere- oder Manager-Modus fehlt und auch bei den Lizenzen müssen Fans Abstriche machen. Dadurch verschenkt eFootball Kick-Off! Potenzial.
Unterm Strich liefert Konami aber trotzdem die beste Version seiner Fußballreihe seit Jahren ab. eFootball Kick-Off! überzeugt mit starkem Gameplay und muss sich insbesondere auf der Nintendo Switch 2 nicht vor der Konkurrenz verstecken. Für den ganz großen Wurf fehlt es dem Titel jedoch noch an Umfang und Langzeitmotivation.