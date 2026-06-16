Assassin’s Creed Shadows: Finales großes Title-Update erscheint am 16. Juni

Ubisoft veröffentlicht am 16. Juni das Title-Update 1.1.11 für Assassin’s Creed Shadows. Das kostenlose Update bringt unter anderem ein neues Story-Kapitel, Endgame-Herausforderungen und eine weitere Modern-Day-Rift.

Mit „Black Tides“ erhält Assassin’s Creed Shadows ein finales Story-Kapitel, das die Geschichte von Naoe und Yasuke abschließen soll. Laut Ubisoft umfasst die neue Quest etwa zwei Stunden Spielzeit und stellt zugleich eine Verbindung zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie zum weiteren Serienuniversum her.

Die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ wird für „Black Tides“ nicht benötigt. Voraussetzung sind jedoch der Abschluss der Hauptgeschichte sowie der bisherigen Story-Updates „A Critical Encounter“ und „A Puzzlement“. Weitere Details nennt Ubisoft in den offiziellen Patch Notes.

Neue Endgame-Inhalte und Animus-Hub-Projekte

Neu ist außerdem der Modus „Domains“. Dabei handelt es sich um fünf Endgame-Simulationen mit mehreren Herausforderungsstufen und wechselnden Modifikatoren. Spielerinnen und Spieler können dort neue Ausrüstung, Gravuren und weitere Belohnungen freischalten. Der Zugang setzt laut den offiziellen Patch Notes Stufe 30 voraus.

Zusätzlich öffnet Ubisoft mit „Horizon“ eine weitere Modern-Day-Rift. Um darauf zugreifen zu können, müssen die beiden vorherigen Animus-Rifts abgeschlossen sein. Im Animus Hub kommen zudem die Projekte „Undertow“ und „Riptides“ hinzu, über die Inhalte im Stil von Assassin’s Creed Black Flag Resynced freigeschaltet werden können.

Nach dem Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli sollen umgekehrt auch Outfits aus Assassin’s Creed Shadows für Edward Kenway verfügbar werden.

Nintendo-Switch-2-Version folgt später

Das Update erscheint laut Ubisoft am 16. Juni für alle Plattformen, mit Ausnahme von Nintendo Switch 2. Für diese Version soll die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In den offiziellen Patch Notes werden dennoch bereits eine Switch-2-Patchgröße und spezifische Verbesserungen für den Handheld-Modus genannt; der genaue Veröffentlichungszeitpunkt für diese Version bleibt damit vorerst offen.

Fakten zum Update