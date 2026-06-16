Die Steam-Demo zu Edge of Memories ist jetzt verfügbar

NACON und Midgar Studio kündigen an, dass die Demo des in Frankreich entwickelten JRPGs Edge of Memories im Rahmen des Steam Next Fest nun auf Steam verfügbar ist.

Die Demo wird während der gesamten Dauer des Events verfügbar bleiben. Edge of Memories erscheint im Herbst 2026 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC (Steam).

Die Demo umfasst einen Teil des ersten Kapitels des Spiels und bietet fast zwei Stunden Spielinhalt. Sie gibt Spielenden einen Einblick in die Hauptquest, in der es darum geht, Nomaden aufzuspüren, die von Corrosion-Monstern entführt wurden.

Darüber hinaus enthält die Demo die erste Hauptquest, den ersten Begleitercharakter Ysoris, eine Einführung in das Kampfsystem mit den ersten freischaltbaren Combos sowie den ersten Bosskampf des Spiels. Spielende können zudem zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe wählen: Eline wird von Yuki Kyoka (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes / SaGa: Emerald Beyond) auf Japanisch und von Allegra Clark (The Legend of Heroes / Granblue Fantasy: Relink) auf Englisch gesprochen, während Ysoris von Kousuke Toriumi (Persona 3 / Tales of Vesperia) auf Japanisch und von Edwyn Tiong (Cassette Beasts / Dust: An Elysian Tail) auf Englisch vertont wird.

Edge of Memories ist ein in Frankreich entwickeltes JRPG, das vom in Montpellier ansässigen Midgar Studio stammt. Das Third-Person-Action-RPG bietet Spielenden ein episches Abenteuer auf dem Kontinent Avaris, das sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge zugänglich ist. Das Spiel verbindet die Vielfalt von JRPGs mit französischer Animation. Die Welt des Spiels wird durch eine künstlerische Gestaltung und einen besonderen Soundtrack zum Leben erweckt, der von Cédric Menendez (Edge of Eternity) komponiert und durch die Gesangsstimmen von Emi Evans (NieR / NieR: Automata) und Marion Schneider (Edge of Eternity / Temtem) bereichert wurde. Der Kern des Spiels wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Künstler*innen des Genres entwickelt, darunter Charakterdesignerin Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) und Autorin Sawako Natori (NieR), sowie mit Beiträgen der Komponisten Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI) und Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) zum Original-Soundtrack.

Edge of Memories wird im Herbst 2026 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC (Steam) erscheinen.