Open Beta zu Mistfall Hunter auf PC, PS5 und Xbox Series X|S gestartet

Bellring Games und Skystone Games haben die Open Beta zu Mistfall Hunter gestartet. Der Test läuft auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet Crossplay innerhalb desselben Servers.

Die Open Beta von Mistfall Hunter ist ab sofort verfügbar und läuft bis zum 22. Juni 2026 um 3:00 Uhr PT. Für europäische Spielerinnen und Spieler entspricht das dem 22. Juni um 12:00 Uhr MESZ. Der Test ist laut Mitteilung offen zugänglich und stellt zugleich die erste spielbare Konsolenfassung des Extraction-Looters dar.

Im Rahmen der Beta können Spieler solo oder in Dreiergruppen antreten. Neu enthalten sind unter anderem die Klasse Withered Knight, die Karte Hallowgrave sowie ein erster öffentlicher Blick auf den Boss Sálmar, the Cursed Moonwane. Die Vollversion von Mistfall Hunter soll weltweit am 29. Juli 2026 erscheinen.

Neue Klasse: Withered Knight

Der Withered Knight setzt auf Zweihandschwerter und ein Kampfsystem rund um Markierungen und Detonationen. Gegner können mit sogenannten Withering Sigils belegt und anschließend für Flächenschaden ausgelöst werden. Ergänzend stehen eine Parade-Mechanik, eine Greif-Fähigkeit namens Thorn Guide sowie Talentoptionen für Kontrolle oder Frontlinien-Druck zur Verfügung.

Hallowgrave und neuer Boss

Mit Hallowgrave kommt außerdem eine neue, vertikal aufgebaute Karte hinzu. Sie ist in mehrere Bereiche gegliedert, darunter The Divine Anchor mit hoher Gegnerdichte, Hastine’s Fall mit offenen Sichtlinien und Höhenunterschieden sowie Witchery Woods, ein dichter Waldabschnitt mit eingeschränkter Sicht. Der neue Boss Sálmar wird als anspruchsvolle Begegnung beschrieben, die koordinierteres Vorgehen voraussetzt.

Gylden Rush läuft nur während der Beta

Während der Open Beta läuft zusätzlich das Event Gylden Rush. Dabei können Spieler Golden Cipher finden, die unter anderem Abzeichen, Steam-Keys für Standard- und Deluxe-Editionen sowie kosmetische Belohnungen wie das Golden Woodling-Kopfteil oder das Emote „Strike It Rich“ enthalten können.

Fakten zu Mistfall Hunter