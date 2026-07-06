Splatoon Raiders: Nintendo zeigt neue Details zu Waffen, Koop und Fortschritt

Nintendo hat in einer eigenen Direct-Präsentation neue Details zu Splatoon Raiders vorgestellt. Der Action-Shooter erscheint am 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und setzt auf Schatzsuche, Anpassung und Kämpfe gegen Salmoniden.

In Splatoon Raiders übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle einer Mechanikerin oder eines Mechanikers, die gemeinsam mit dem Surimi Syndicate auf den Spiralit-Inseln nach Schätzen sucht. Das Trio Mako, Muri und Mantaro begleitet die Reise, wobei jeweils ein Mitglied die Einsätze in einem Erkundungs-Robo unterstützt. Dieser kann unter anderem beim Aufspüren von Schätzen helfen.

Spielerisch kombiniert Splatoon Raiders Erkundung, Beutejagd und Kämpfe gegen verschiedene Salmoniden-Typen. Auf den Inseln gibt es unter anderem Abbaugebiete für Spiralit-Kristalle, Salmschlupfe mit Gegnerwellen, Ausrüstungsbeschränkungen in speziellen Anlagen sowie Dungeons, die tiefer unter die Oberfläche führen. Besiegte Gegner können Beute hinterlassen, darunter Waffen oder Materialien für Verbesserungen.

Waffen, Tanks und Gimmicks

Nintendo nennt mehr als 100 Waffenvariationen. Zusätzlich stehen drei Tintentanks zur Auswahl: Tempo, Power und Trick. Jeder Tank erlaubt unterschiedliche Gimmicks, die zu Beginn ausgerüstet und später mit Mods angepasst werden können. Zu den Beispielen zählen schnelle Ausweich- und Angriffsmanöver, Tinten-Geschütztürme, rotierende Angriffsgeräte oder platzierbare Explosionsobjekte. Gimmick-Mods können Effekte wie höheren Schaden, längere Wirkungsdauer oder zusätzliche Explosionen hinzufügen.

Der Fortschritt bleibt auch nach gescheiterten Schatzjagden erhalten: Waffen und Beute gehen laut Nintendo nicht verloren. Gesammelte Ressourcen können in der Mechanik-Werkstatt für Tank-Upgrades und höhere Werte eingesetzt werden. Zusätzlich helfen die Mitglieder des Surimi Syndicate beim Herstellen neuer Gimmicks, beim Aufwerten von Waffen und beim Archivieren von Informationen.

Koop, Schwierigkeitsgrade und Zusatzinhalte

Obwohl Splatoon Raiders auf Einzelspieler ausgelegt ist, unterstützt das Spiel auch Online- und lokalen Mehrspieler für bis zu vier Personen. Wer allein spielt, kann online zeitweise Hilfe von anderen Spielerinnen und Spielern anfordern. Außerdem stehen drei Schwierigkeitsgrade zur Wahl: Reisegast, Raider und Raubein. Die Schwierigkeit kann auf dem Basiskutter geändert werden; die Beute soll davon nicht betroffen sein.

Parallel zur Veröffentlichung plant Nintendo weitere begleitende Inhalte. In der App Nintendo Today! sind Comicstrips zu Splatoon Raiders verfügbar. In Splatoon 3 findet außerdem ein Kollaborations-Splatfest statt, das am 11. Juli um 02:00 Uhr startet und am 13. Juli um 01:59 Uhr endet. Zeitgleich mit dem Spiel erscheinen neue Joy-Con-2-Controller im Surimi-Syndicate-Design sowie amiibo-Figuren zu Mako, Muri und Mantaro.

Fakten zu Splatoon Raiders

Titel: Splatoon Raiders

Splatoon Raiders Plattform: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Release: 23. Juli 2026

23. Juli 2026 Publisher: Nintendo

Nintendo Genre: Action-Shooter mit Fokus auf Einzelspieler

Action-Shooter mit Fokus auf Einzelspieler Mehrspieler: Online oder lokal für bis zu vier Personen

Online oder lokal für bis zu vier Personen Begleitende Inhalte: Nintendo-Today!-Comics, Splatoon 3-Splatfest, neue Joy-Con 2 und amiibo

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Spielseite, über die Nintendo Direct-Webseite und auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland.