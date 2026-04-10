Anno 117: Pax Romana erhält den DLC „Die Verheißung des Vulkans“

Mit „Die Verheißung des Vulkans“ bekommt Anno 117: Pax Romana am 23. April einen neuen Gameplay-DLC. Das Add-on führt eine neue Insel, zusätzliche Inhalte für den Spielverlauf und einen aktiven Vulkan als zentrales Spielelement ein.

Ubisoft hat angekündigt, dass der erste Gameplay-DLC für Anno 117: Pax Romana am 23. April erscheint. Vorgestellt wurde „Die Verheißung des Vulkans“ im Rahmen des Livestream-Formats Anno Day, bei dem auch erstmals ein Gameplay-Trailer zum Add-on gezeigt wurde.

Laut Ubisoft erweitert der DLC das Aufbauspiel unter anderem um die neue Gottheit Vulcanus, die Ressource Obsidian, die Händlerin Ceacilia sowie die Insel Cinis. Diese soll nach Angaben des Publishers die bislang größte Insel der Reihe sein. Zentrales Element ist ein aktiver Vulkan, der den Ausbau der Siedlung und die Planung des eigenen Reichs erschweren kann.

Ebenfalls gestartet ist ein Freunde-werben-Freunde-Programm, das vom 9. April bis 12. Mai läuft. Wer andere Spielende wirbt, kann Ruhmespunkte verdienen, die sich in der Hall of Fame gegen kosmetische Inhalte und weitere Boni einlösen lassen.

„Die Verheißung des Vulkans“ wird einzeln sowie über den Year-1-Pass angeboten, der drei Gameplay-DLCs für 2026 umfasst. Anno 117: Pax Romana ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now und Windows-PC via Steam, Epic Games Store und Ubisoft Connect erhältlich.

Fakten

Spiel: Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana DLC: Die Verheißung des Vulkans

Die Verheißung des Vulkans Release: 23. April 2026

23. April 2026 Entwickler: Ubisoft Mainz

Ubisoft Mainz Verfügbarkeit des DLCs: Ubisoft Connect, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Ubisoft Connect, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S Erhältlich als: Einzelkauf oder im Year-1-Pass

Einzelkauf oder im Year-1-Pass Aktion: Freunde-werben-Freunde vom 9. April bis 12. Mai

Mehr Informationen zu Anno 117: Pax Romana unter anno117paxromana.com