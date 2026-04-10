Barotrauma: Erweiterung „Home & Harbor“ soll im Herbst 2026 erscheinen

Für Barotrauma ist mit „Home & Harbor“ eine neue Erweiterung angekündigt worden. Das Add-on soll im Herbst 2026 erscheinen und bringt übernehmbare Außenposten, Basenbau, Management-Systeme sowie eine neue Fraktion ins Spiel.

Für Barotrauma ist mit „Home & Harbor“ eine neue Erweiterung angekündigt worden. Das Add-on soll im Herbst 2026 erscheinen und bringt unter anderem übernehmbare Außenposten, Basenbau, Management-Systeme sowie eine neue Fraktion ins Spiel. Bestätigt wurden die Inhalte in einem Gameplay-Trailer auf YouTube, einem ersten Developer Diary und auf der offiziellen Steam-Seite der Erweiterung.

Im Mittelpunkt von „Home & Harbor“ stehen Außenposten, die von Spielenden übernommen, ausgebaut oder auch gewaltsam erobert werden können. Laut Ankündigung sollen daraus operative Standorte mit Industrie, Forschung und eigener Bevölkerung entstehen. Zudem soll das System stärker mit Wirtschaft und Fraktionen verknüpft werden, sodass sich die Spielwelt auch unabhängig von den direkten Aktionen der Crew weiterentwickelt.

Ebenfalls neu ist die Fraktion „The Descendants“. Sie soll fremdartige Technologie und körperliche Modifikationen in die Welt von Barotrauma bringen und damit einen neuen Handlungsstrang eröffnen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher nicht, offiziell genannt wurde lediglich das Zeitfenster Herbst 2026. Auf Steam ist die Erweiterung bereits gelistet; dort wird sie als DLC für das Hauptspiel geführt. Entwickler sind FakeFish und Undertow Games, veröffentlicht wird die Erweiterung von Daedalic Entertainment.

Begleitend zur Ankündigung wurden ein Gameplay-Reveal-Trailer sowie das erste Developer Diary veröffentlicht. Das Hauptspiel ist ein Sci-Fi-U-Boot-Simulator mit Einzelspieler-Kampagne und Koop-Modi für bis zu 16 Personen. Laut offizieller Beschreibung erkunden Spielende die Tiefen des Jupitermonds Europa und absolvieren dort unterschiedliche Missionen.

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