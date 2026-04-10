Valor Mortis: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Schauplätze, Waffe und Bossgegner

One More Level und Lyrical Games haben neues Gameplay zu Valor Mortis präsentiert. Der Trailer zeigt neue Umgebungen, eine zusätzliche Waffe, weitere Fähigkeiten und neue Gegner. Der Release ist laut Ankündigung für Herbst 2026 auf PC und Konsolen geplant.

One More Level und Lyrical Games haben im Rahmen der Triple-i Initiative neues Material zu Valor Mortis veröffentlicht. Der Trailer zeigt weitere Kampfszenen, neue Umgebungen, einen zusätzlichen Bossgegner sowie eine weitere Waffe und Fähigkeit für Hauptfigur William. Laut Ankündigung ist die Veröffentlichung für Herbst 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgesehen.

Im neuen Video zu Valor Mortis stehen mehrere bislang nicht gezeigte Spielszenen im Mittelpunkt. Zu sehen sind unter anderem zerstörte Städte, Schlachtfelder und Kanalisationen, durch die sich Protagonist William kämpft. Inhaltlich bleibt das Spiel bei seinem düsteren Szenario rund um einen ehemaligen Soldaten von Napoleons Armee, der in einer von Verfall und übernatürlichen Elementen geprägten Welt unterwegs ist.

Neu vorgestellt wurden außerdem das Rapier als weitere Nahkampfwaffe und eine zusätzliche Bewegungsfähigkeit. Letztere soll es erlauben, schneller durch die Spielwelt zu navigieren und auch entlegenere Bereiche zu erreichen. Neben Standardgegnern zeigt der Trailer auch den „Eternal Guardian“ in einer neuen Variante sowie den Boss „Orphan“, der in den Kanalisationen auftaucht.

Bestätigt sind derzeit PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Plattformen. Auf Steam wird Valor Mortis aktuell allgemein mit geplantem Release im Jahr 2026 geführt; die Pressemitteilung grenzt das Zeitfenster auf Herbst 2026 ein. Weitere Details, etwa zu Preis oder einem konkreten Veröffentlichungstag, liegen derzeit noch nicht vor.

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