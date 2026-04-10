Pearl Abyss kündigt neue Updates und Inhalte für Crimson Desert an

Pearl Abyss hat eine Vorschau auf kommende Inhalte und Feature-Updates veröffentlicht, die auf den erfolgreichen Launch des Spiels folgen. Die Updates sind vor allem durch Spielerfeedback der ersten Wochen nach Launch beeinflusst und werden von April bis Juni veröffentlicht und sind für alle Spieler ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Das Crimson Desert-Team teilt in einer Entwickler-Update-Note mit: „Wir haben die Abenteuer, Diskussionen und Feedback der Spieler genau verfolgt, während wir daran arbeiten, Crimson Desert zu einem noch angenehmeren Erlebnis für alle zu machen.“

„Zu sehen, wie die Reisen von allen seit Launch verlaufen, bedeutet uns sehr viel und wir sind wirklich dankbar für eure Hingabe und Unterstützung“, fügt das Team hinzu.

Neue Inhalte und Features

Die kommenden Updates bringen zusätzliche Inhalte für Spieler, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind:

Boss Rematch und Re-blockading: Spieler können bereits besiegte Bosse erneut herausfordern und befreite Orte, können wieder unter eine Blockade fallen. Dies bietet Spielern mehr Möglichkeiten für Kämpfe.

Spieler können bereits besiegte Bosse erneut herausfordern und befreite Orte, können wieder unter eine Blockade fallen. Dies bietet Spielern mehr Möglichkeiten für Kämpfe. Schwierigkeitsgrade: Einfache, normale und schwierige Einstellungen erlauben es Spielern, die Kampfschwierigkeit an ihre Vorlieben anzupassen.

Charakter- und Gameplay-Verbesserungen

Geplante Verbesserungen für Charakter-Balance und Immersion:

Neue Fähigkeiten: Zusätzliche Fähigkeiten für Damiane und Oongka werden eingeführt, um sie besser an die Kampffähigkeiten von Kliff anzupassen.

Zusätzliche Fähigkeiten für Damiane und Oongka werden eingeführt, um sie besser an die Kampffähigkeiten von Kliff anzupassen. Visibility-Toggle für Waffen auf dem Rücken: Spieler können die Waffen, die sie auf dem Rücken tragen, verbergen, um visuelle Immersion während des Gameplay zu bewahren.

Spieler können die Waffen, die sie auf dem Rücken tragen, verbergen, um visuelle Immersion während des Gameplay zu bewahren. Outfit-Update: Neue Outfits für die Charaktere werden eingeführt. Außerdem werden gewisse Outfits, die bisher für Rabatte oder Spenden limitiert waren, ausrüstbar.

Erweiterte Systeme und Quality-of-Life-Updates

Verschiedene Komfort-Features und System-Erweiterungen sind in Entwicklung:

Spezialisiertes Aufbewahrungssystem:

Lagerung für Lebensmittel mit direktem Zugriff auf Zutaten für das Kochen.

Kleiderschrank-System für Organisation von Outfits und Rüstungen.

Lagerung für sammelbare Materialien wie Steine, Insekten und Erze.

Lagerung für Quest-Gegenstände, Rezepte, etc.

Begleit- und Reittiere: Neue Begleiter und Reittiere werden hinzugefügt, sowie erweiterte Ausstattungsoptionen für Reittiere, die keine Pferde sind.

Technische und visuelle Verbesserungen

Das Entwicklerteam arbeitet zudem an weiteren System- und Grafik-Verbesserungen:

UI-Updates: Verbesserung von verschiedenen UI-Elementen, wie anpassbare Schriftgröße.

Verbesserung von verschiedenen UI-Elementen, wie anpassbare Schriftgröße. Steuerungsverbesserungen : Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für gewisse Controller-Eingaben und erweiterte Konfigurationen für Steuern auf Tastatur und Maus.

: Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für gewisse Controller-Eingaben und erweiterte Konfigurationen für Steuern auf Tastatur und Maus. Verbesserte Qualität entfernter Szenerie: Verbessertes Rendering von entfernten Landschaften, um die Immersion zu steigern.

Crimson Desert Original Soundtrack

Ein kostenloser Soundtrack-DLC erscheint auf Steam und der offizielle Crimson Desert Soundtrack wird auf den wichtigen globalen Musikplattformen zur Verfügung gestellt.

Die Entwickler betonen, dass alle Features derzeit in Entwicklung sind und vor Release noch angepasst werden können.

Crimson Desert ist jetzt erhältlich auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store und Apple Mac.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website und in unserem ausführlichen Testbericht!