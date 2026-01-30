Time Trials Competition im Polestar Space Wien: Gran Turismo Sonderversion des Polestar 5 feiert Premiere.

Hochspannung, Präzision und echtes Racing-Feeling: Mit dem großen Finale der Polestar Time Trials Competition ging am Mittwoch ein außergewöhnliches Motorsport- und Gaming-Event im Polestar Space Wien, powered by Auto Stahl, zu Ende. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Preisverleihung sowie die Enthüllung einer Sonderversion des Polestar 5 – begleitet vom persönlichen Besuch des Gran-Turismo-Gründers Kazunori Yamauchi, der dafür eigens aus Japan angereist war.

Seit Dezember ist der neue Performance Grand Tourer Teil des beliebten Videospiels Gran Turismo 7 und ermöglicht dort erstmals virtuelle Testfahrten. Vom 9. bis 27. Jänner 2026 wurde dieses digitale Erlebnis nun in den realen Raum übertragen: Besucherinnen und Besucher konnten den Polestar 5 im Polestar Space Wien in professionellen Rennsimulatoren fahren und ihr Können unter Wettbewerbsbedingungen unter Beweis stellen. Die schnellsten Zeiten wurden laufend in einer offiziellen Rangliste erfasst – die Top 10 qualifizierten sich für das große Finale.

Vor dem Start des Finalevents am 28. Jänner gab Michael Manske, Chief Brand, Marketing & Communications Officer bei Polestar, Einblicke in den kreativen und technischen Entwicklungsprozess hinter der Integration des Polestar 5 in Gran Turismo. Dafür wurde das Fahrzeug detailliert gescannt, sein Fahrverhalten analysiert und auf mehreren Strecken getestet, um es im Spiel mit höchstmöglicher Präzision und Authentizität abzubilden. Zur Feier der Partnerschaft präsentierte Polestar im Rahmen des Events außerdem erstmals eine Gran Turismo Sonderversion des Polestar 5. Das exklusive Fahrzeugdesign wird bereits am kommenden Wochenende beim FAT Ice Race in Zell am See erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Die finalen Time Trials wurden von Gaming-Spezialist Phillip Ogunfojuri moderiert. Am Ende setzte sich Daniel Eder mit einer beeindruckenden Bestzeit von 01:36:223 gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich Platz 1 sowie Tickets für das FAT Ice Race.

Gemeinsam mit dem Besuch von Kazunori Yamauchi wurde der Finalabend zu einem besonderen Moment für Motorsport-, Gaming- und Autofans gleichermaßen. Mit der Time Trials Competition brachte Polestar die virtuelle Welt von Gran Turismo erstmals in dieser Form nach Wien und schlug eindrucksvoll eine Brücke zwischen digitalem Racing, vollelektricher Performance und skandinavischer Ingenieurskunst.

Der Polestar 5 ist das neueste Modell der Marke und überzeugt in Gran Turismo 7 in der Performance-Variante mit bis zu 650 kW (884 PS), 1.015 Nm Drehmoment und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,2 Sekunden. Basierend auf der Polestar Performance Architecture (PPA) mit einer steifen, verklebten Aluminiumplattform verbindet der viertürige Grand Tourer sportwagenähnliche Performance mit hoher Langstreckentauglichkeit und maximalem Komfort. Erste Probefahrten werden Mitte des Jahres möglich sein.