Genigods Lab kündigt PS5-Exklusivtitel „Genigods: Nezha“ an

In Zusammenarbeit mit Sony hat das erfahrene Studio Genigods Lab das Action-RPG Genigods: Nezha enthüllt. Der Titel setzt auf die Unreal Engine 5 und verspricht ein technisch ambitioniertes Kampfsystem, das klassische chinesische Mythologie mit modernen Gameplay-Mechaniken verbindet.

Das 100-köpfige Team von Genigods Lab, bekannt durch den Erfolg von My Hero Academia (Sony Crunchyroll), hat sein neuestes Projekt für PlayStation 5 und PC vorgestellt. Genigods: Nezha ist ein Singleplayer-Action-RPG, das 2028 erscheinen soll und explizit für die Hardware der PS5 optimiert wird.

Technisches Fundament: Unreal Engine 5 und „Water Mechanics“

Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5, um eine Welt von gewaltigen Ausmaßen zu erschaffen. Besonders hervorzuheben ist die Integration von Bruce Lees „Be Water“-Philosophie in das Kampfsystem:

Jeet Kune Do-Inspiration : Die Kampfmechaniken setzen auf Reaktivität und Präzision. Spieler nutzen „Göttliches Wasser“, um Techniken wie den „One-Inch Flash“ (Rüstungsbrecher) oder den „Dragon’s Kick“ (Area of Effect) auszuführen.

: Die Kampfmechaniken setzen auf Reaktivität und Präzision. Spieler nutzen „Göttliches Wasser“, um Techniken wie den „One-Inch Flash“ (Rüstungsbrecher) oder den „Dragon’s Kick“ (Area of Effect) auszuführen. Dual Stances : Ein nahtloser Wechsel zwischen Boden- und Luftkampf ermöglicht dynamische Kombos im Stil der frühen God of War-Ableger.

: Ein nahtloser Wechsel zwischen Boden- und Luftkampf ermöglicht dynamische Kombos im Stil der frühen God of War-Ableger. Colossal Combat: Dank der UE5-Engine sollen Kämpfe gegen gottgleiche Wesen von der Größe ganzer Gebirge möglich sein, wobei Spieler die Körper dieser Giganten direkt erklimmen und als Schlachtfeld nutzen.

Die Story: Evolution einer Gottheit

Spieler schlüpfen in die Rolle der „Spirit Pearl“, der ersten Lebensfunken-Schöpfung der Göttin Nüwa. Die narrative Struktur folgt der Evolution des Charakters: von einem himmlischen Artefakt über eine menschliche Form aus Wasser und Ton bis hin zur Wiedergeburt als legendäre Gottheit Nezha. Begleitet werden sie vom „Heart of Sacred Water“, einem fühlbaren Begleiter, der nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Lösung komplexer Umgebungsrätsel eine zentrale Rolle spielt.

Kooperation mit Sony

Dass der Titel exklusiv für PS5 (und PC über Steam) erscheint, unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit Sony. Genigods Lab zielt darauf ab, die grafische Leistungsfähigkeit der Konsole voll auszuschöpfen, insbesondere bei den Partikeleffekten der Wasser-Magie und der Darstellung der „Sun Tree“-Umgebungen, die als Brücke zwischen den Welten fungieren.

Der Release ist aber erst für das Jahr 2028 geplant. Ein erster Gameplay-Trailer wurde bereits veröffentlicht und zeigt die beeindruckende visuelle Treue der chinesischen Genesis-Mythologie.