Österreichs Gaming-Events 2026 stellen Communities in den Vordergrund

Wer glaubt, Gaming-Events seien hauptsächlich Werbeveranstaltungen für Publisher, der hat vermutlich noch nie eine LAN-Party in der Steiermark erlebt. Der Veranstaltungskalender 2026 in Österreich erzählt eine andere Geschichte: eine Szene, die sich immer mehr selbst organisiert, in der Ehrenamt und Community-Denken funktionieren und an Orten, wo kommerzielle Logik oft an ihre Grenzen gelangt.

VulkanLAN und button Festival als Gegenentwurf zum Messebetrieb

Die nächste VulkanLAN findet 2026 vom 23. – 25. Okt 2026 in Graz statt, veranstaltet von einem 1999 gegründeten gemeinnützigen Verein. 2024 verzeichnete das Treffen 1.104 Teilnehmer, ein Wert, der sich laut Veranstalter 2025 auf ähnlichem Niveau einpendelte. Für eine ehrenamtlich organisierte LAN-Party in einer steirischen Gemeinde ist das beeindruckend. Keine Messehallen, kein Ticket- bzw. Einlasskonzern, keine Sponsorenauftritte, welche die Gamerszene dominieren.

Das button Festival of Gaming Culture in Graz (6. bis 7. März 2026), veranstaltet vom Verein Ludovico, folgt einem ähnlichen Credo. 1986 gegründet, definieren sich die Ludovico-Macher explizit nicht als kommerzielle Veranstaltung. Auf über 2.000 Quadratmeter, mit Fokus auf lokale Entwickler, Cosplay-Communities und experimentelle Spielformate. Die button-Crew beschreibt den eigenen Anspruch als „Von der Community, für die Community“. Einer der wenigen Programmpunkte im österreichischen Terminkalender, bei dem man diesen Satz nicht als Marketing-Floskel betrachtet.

Die wichtigsten Termine 2026 auf einen Blick:

(10. bis 11. Januar, Wien): Fighting-Game-Major im Rahmen der ARC WORLD TOUR button Festival of Gaming Culture (6. bis 7. März, Graz): Community-Event mit lokalem Entwicklerschwerpunkt

Wien im Juli und das Nebeneinander zweier Großveranstaltungen

Am 11. und 12. Juli 2026 konkurrieren in Wien zwei Großveranstaltungen um dieselbe Zielgruppe. Das Esports Festival Wien im Austria Center Vienna, Nachfolger des A1 Austrian eSports Festival, bespielt rund 26.000 Quadratmeter mit Turnieren in EA FC, Fortnite und 2XKO. Gleichzeitig öffnet das Spielefest Wien mit über 1.500 Spieltischen, Österreichs größter temporärer Spielothek.

Beide Formate sprechen unterschiedliche Spielertypen an, auch wenn die Trennlinie im Alltag fließend ist. Wer samstags Brettspiele testet, schaut sonntags vielleicht Esports-Finales. Die räumliche Nähe ist kein Zufall; Wien positioniert sich bewusst als Gaming-Standort, auch wenn die Infrastruktur dafür punktuell noch hinterherhinkt. Akkreditierungsprozesse, Hallenlogistik und Sicherheitskonzepte für zwei parallele Großveranstaltungen stellen für die Organisatoren eine jährlich neue Herausforderung dar.

Game City 2025 hat Maßstäbe gesetzt

Im Oktober 2025 besuchten 87.000 Menschen die Game City Wien im Rathaus, laut offizieller Veranstalterangabe der Stadt Wien der höchste Besucherwert seit Gründung der Messe 2007. Der Eintritt war wie immer kostenlos. Parallel lief die F.R.O.G.-Fachtagung (Future and Reality of Gaming) für Medienpädagogik und Bildungsforschung.

Ob die Game City 2026 diesen Wert übertrifft, ist offen. Die Veranstaltung hängt stark von der Beteiligung der Publisher ab, und die entscheiden oft kurzfristig. In der Vergangenheit haben einzelne große Studios ihre Präsenz ohne Ankündigung gestrichen. Das kostenlose Eintrittsmodell macht die Planung aus Veranstalterperspektive strukturell schwierig: Es gibt keine Ticketeinnahmen als Puffer, keine garantierten Sponsoringsummen, keinen finanziellen Sicherheitsmechanismus für Programmausfälle.

AUTplayed zeigt, was spezialisierte Communities leisten können

AUTplayed ist ein anderer Fall. Das Fighting-Game-Major ist Teil der offiziellen ARC WORLD TOUR und richtet sich an eine sehr spezifische Subkultur innerhalb der österreichischen Szene: Spieler von Anime-Kampfspielen wie Guilty Gear Strive und Dragon Ball FighterZ. Die Virtual Dojo Vienna, die hinter der Veranstaltung steht, existiert seit über 15 Jahren und baute ihre Turnierserie ohne institutionelle Förderung auf.

Solche spezialisierten Formate sind kein Randphänomen. Sie zeigen, wie tief einzelne Gaming-Subkulturen in Österreich verwurzelt sind, auch ohne nationales Medieninteresse. Das unterscheidet sie grundlegend von Publikumsveranstaltungen wie der Game City, die nach außen gerichtet sind. Was AUTplayed, VulkanLAN und das button Festival gemeinsam haben: Sie entstanden nicht durch Investorenentscheidungen, sondern durch jahrelange Community-Arbeit. Das macht sie stabiler als viele kommerziell finanzierte Formate. Es macht sie aber auch abhängig von einer kleinen Gruppe an Organisatoren, die das alles ehrenamtlich tragen.

Wo Online-Unterhaltung und Eventkultur zusammenwachsen

Viele Teilnehmer österreichischer Gaming-Events bewegen sich parallel in Online-Ökosystemen, die mit klassischem Gaming wenig zu tun haben. Streaming-Plattformen, Browser-Games und digitale Unterhaltungsangebote sprechen teils dieselbe Altersgruppe an. Für Plattformen in diesem Bereich hat sich eine eigene Infrastruktur aus Vergleichsseiten, Bewertungsportalen und Community-Empfehlungslisten entwickelt. Die Übergänge zwischen Gaming-Community und digitalem Unterhaltungsmarkt sind real, auch wenn sie selten offen benannt werden.

Das LEVEL UP Salzburg komplettiert ein Jahresprogramm, das regionaler geworden ist. Salzburg, Graz, Wien und eine steirische Gemeinde mit rund 4.000 Einwohnern, die jedes Jahr über tausend Gamer anzieht: Das ist kein Zufall. Es spiegelt eine Szene wider, die sich ihrer eigenen Stärke bewusst geworden ist und sie zunehmend unabhängig von kommerziellen Strukturen auslebt.