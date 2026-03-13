The 9th Dragon: Voxel-Taktikspiel im Kowloon-Setting angekündigt

Der Entwickler FrameOver und Publisher Headup haben das narrative Taktik-Actionspiel The 9th Dragon angekündigt. Vorgestellt wurde der Titel mit einem Gameplay-Trailer während der Future Games Show. Das Spiel kombiniert taktische Kämpfe mit Beat-’em-up-Mechaniken in einer von den 1980er-Jahren inspirierten Version von Kowloon.

Kämpfe zwischen Taktik und Beat ’em up

In The 9th Dragon übernehmen Spieler die Rolle von Rookie, dem neuesten Mitglied einer Elite-Polizeieinheit. Die Handlung spielt in einer dicht bebauten Version der historischen Kowloon Walled City, die als urbanes Labyrinth aus engen Gassen, Gebäuden und Neonlichtern inszeniert wird.

Das Kampfsystem verbindet taktische Elemente mit freiem Nahkampf. Auseinandersetzungen finden häufig in engen Räumen oder schmalen Gassen statt, wodurch Positionierung und Timing eine wichtige Rolle spielen. Gegner können etwa durch das Brechen ihrer Ausdauer geschwächt und anschließend mit Spezialmanövern ausgeschaltet werden. Neben Nahkampfangriffen steht auch ein Arsenal an Waffen zur Verfügung, darunter Pistolen, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Flammenwerfer und Sprengstoffe.

Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte

Die Handlung soll stark von den Entscheidungen der Spieler abhängen. Im Verlauf der Missionen können Gegner verschont oder ausgeschaltet werden, und auch der Umgang mit Missionsgeldern wirkt sich auf die moralische Ausrichtung der Hauptfigur aus. Je nach Entscheidungen entwickelt sich Rookie eher zum Helden oder Antihelden, was unterschiedliche Storyverläufe zur Folge haben kann.

Erkundung der Kowloon Walled City

Neben den Kämpfen spielt auch die Erkundung eine Rolle. Spieler können Dächer erklimmen, über Kabel und Seilrutschen navigieren oder alternative Wege freisprengen. In der Stadt sind zudem Sammelgegenstände versteckt, etwa alte Comic-Hefte, die neue Kampffähigkeiten oder Kombos freischalten. Gespräche mit NPCs sowie gefundene Dokumente liefern zusätzliche Hintergrundinformationen zur Spielwelt.

Gegner, Bosse und Wiederspielbarkeit

Laut Entwickler sollen rund 20 Gegnertypen sowie acht Bosse mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Kampfstilen auftreten. Die Spielzeit wird mit etwa zehn Stunden angegeben. Missionen lassen sich anschließend erneut spielen, um alternative Entscheidungen auszuprobieren und unterschiedliche Storyverläufe zu entdecken.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder bestätigte Plattformen wurden bislang noch nicht genannt.

Faktencheck