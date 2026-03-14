GreedFall: The Dying World im Test

Wunderbares World-building

Nach dem Laden des Spieles landet ihr im Menü – und hört eine der schönsten Titelmelodien, die ich seit langem gehört habe. Die Musik von Olivier Deriviere, eingespielt vom slowakischen Symphonieorchester, gehört eindeutig zu den Highlights im Spiel. So eine Gänsehaut bei der Titelmelodie hatte ich seit dem Titelsong von Two Worlds nicht mehr. Startet ein neues Spiel, und ihr könnt zwischen drei verschiedenen Spielstilen wählen. Nicht die üblichen Schwierigkeitsgrade, sondern einen taktischen Spielmodus, bei dem ihr euch auch intensiv um euer Team (Hauptcharakter + Mitstreiter) kümmern müsst, bis hin zu einem fokussierten Modus, bei dem ihr vor allem den Hauptcharakter spielt. Danach geht es zu den Schwierigkeitsoptionen, wo ihr sogar jeglichen Schaden durch Gegner abstellen könnt. Dann erstellt ihr eure Spielfigur – Geschlecht, Gesicht, Stimme, Haar- und Hautfarbe – und viel wichtiger, eure Klasse. Spielt einen Beschützer (Nahkämpfer), Magier, Heiler, Jäger – insgesamt stehen 12 Klassen zur Auswahl. Jede hat einen eigenen Fertigkeitsbaum.

Danach beginnt das Spiel. Wir sind Vriden Gerr – und sprechen (in unserer Heimat) in einer höchst seltsamen Fantasiesprache. Das Spiel ist voll vertont. Untertitel sind natürlich auf deutsch vorhanden. GreedFall: The Dying World spielt in einer Fantasy-Version des 17. Jahrhunderts, und wir sind in einem Land aufgewachsen, das mich ein wenig an einen (sesshaften) Indianerstamm in Nordamerika erinnert. Die wie kleine Dinosaurier ausschauenden Haustiere und die Magie sind zwar ein wenig ungewöhnlich, aber sonst ist die Inspiration klar erkennbar.

Wir haben einen Besucher aus einem weit entfernten Kontinent im Dorf, der uns von einer schrecklichen Seuche erzählt, die in seiner Heimat Millionen dahin gerafft hat. Schlimmer noch als die Pest im Mittelalter. Bei uns ist die Seuche aber noch nicht angekommen. Oder doch? Tiere im Wald sterben an schrecklichen Verletzungen, einige unserer Dorfbewohner zeigen ungewöhnliche Krankheitssymptome. Haben die Fremden da was eingeschleppt? Wir freuen uns jedenfalls nun einmal auf unser Initiierungsritual – zusammen mit zwei weiteren jungen Dorfmitgliedern sollen wir in den Kreis der Erwachsenen im Dorf aufgenommen werden…