Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection im Test

Story

Die Geschichte führt in eine Welt, in der zwei Königreiche zunehmend in einen politischen Konflikt geraten. Azuria und Vermeil stehen sich misstrauisch gegenüber und die Lage droht jederzeit zu eskalieren. Ausgerechnet in dieser angespannten Situation sorgt ein ungewöhnliches Ereignis für neue Unruhe. Zwei Rathalos werden geboren, deren Existenz als böses Omen gedeutet wird.

Parallel dazu breitet sich ein rätselhaftes Phänomen aus, das Monster und Teile der Natur in kristalline Strukturen verwandelt. Ganze Landstriche beginnen sich zu verändern und selbst erfahrene Monster Rider können sich das Geschehen nicht erklären.

Monster Hunter Stories 3 nutzt diese Ausgangssituation geschickt, um eine deutlich ernstere und emotionalere Geschichte zu erzählen als frühere Teile der Reihe. Politische Spannungen, persönliche Schicksale und ökologische Themen greifen ineinander und verleihen der Handlung mehr Gewicht, ohne den charmanten Grundton der Serie zu verlieren.