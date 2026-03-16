Pokémon Feuerrot und Blattgrün im Test

Remake? Leider nein.

Technisch handelt es sich allerdings nicht um ein Remake, sondern um eine sehr direkte Portierung der Game Boy Advance Versionen. Das bedeutet Pixelgrafik, klassische Menüs und das ursprüngliche Interface. Auf der Switch wirkt das Ganze natürlich schärfer als auf dem alten Handheld Bildschirm, gleichzeitig merkt man aber auch, wie sehr sich das Medium weiterentwickelt hat. Komfortfunktionen moderner Pokémon Teile fehlen fast komplett. Kein automatisches Teilen von Erfahrungspunkten, keine modernen Menüabkürzungen und auch kein Onlinehandel im heutigen Sinne.

Genau darin liegt aber auch ein Teil des Reizes. Feuerrot und Blattgrün stammen aus einer Zeit, in der Pokémon noch etwas rauer und direkter war. Man muss seine Teams bewusst trainieren, sich durch Höhlen kämpfen und auch einmal zurücklaufen, wenn die Ressourcen knapp werden. Das sorgt für ein Tempo, das deutlich gemächlicher ist als in neueren Spielen, aber auch für ein stärkeres Gefühl von Fortschritt.