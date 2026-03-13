Aphelion erscheint am 28. April – Pre-Order gestartet

Das französische Studio DON’T NOD hat den Veröffentlichungstermin seines Sci-Fi-Adventures Aphelion bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 28. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und wird zum Start auch im Game Pass verfügbar sein.

Der Release-Termin wurde während der Future Games Show zusammen mit einem neuen Trailer mit dem Titel „Persephone“ vorgestellt. Das Spiel erscheint außerdem als Xbox Play Anywhere Titel und kann damit auf Xbox und PC mit gemeinsamem Fortschritt genutzt werden.

In Aphelion übernehmen Spieler die Rollen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas. Nach einem rätselhaften Absturz erkunden sie den bislang unbekannten Planeten Persephone am Rand des Sonnensystems. Dabei müssen sie die Ursache des Unglücks aufklären und gleichzeitig ums Überleben kämpfen, denn der Planet beherbergt eine bislang unbekannte und potenziell gefährliche Lebensform.

Editionen und Vorbestellungen

Für PC (Steam) kostet die Standard Edition 29,99 Euro, auf Konsolen liegt der Preis bei 34,99 Euro. Zum Release gewähren die Entwickler einen Rabatt von 10 Prozent auf Steam und Xbox.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S können Spieler außerdem eine Day-One-Edition vorbestellen. Diese enthält neben dem Spiel ein kosmetisches Paket mit zwei Raumanzug-Varianten sowie sechs Rucksack-Accessoires, bestehend aus drei Aufklebern und drei Schlüsselanhängern. Einige dieser Gegenstände verweisen auf die Zusammenarbeit mit der European Space Agency sowie auf andere DON’T-NOD-Titel wie Jusant und Lost Records: Bloom & Rage.

Eine physische Pioneer Edition für PlayStation 5 ist ebenfalls angekündigt und soll am 2. Juli erscheinen. Diese umfasst zusätzlich ein digitales Artbook, den Original-Soundtrack sowie einen exklusiven Hope-01-Missionsaufkleber, der gemeinsam mit der European Space Agency entwickelt wurde.

Fakten

Spiel: Aphelion

Entwickler / Publisher: DON’T NOD

DON’T NOD Release: 28. April 2026

28. April 2026 Plattformen: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S Game Pass: Ja, zum Release

Ja, zum Release Preis: 29,99 € (PC), 34,99 € (Konsolen)

29,99 € (PC), 34,99 € (Konsolen) Besonderheiten: Xbox Play Anywhere, Day-One-Edition mit kosmetischen Extras

Weitere Details zum Spiel wurden bislang nicht genannt.